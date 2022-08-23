Beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi

Kahramanmaraş’ta beyninin yarısı kafatası dışında doğan bebek 11 günlük iken yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

İHA
23 Ağustos 2022 Salı, 09:45
Beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi
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Kahramanmaraş’ta yabancı uyruklu bir ailenin El Abbud adını verdiği bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak dünyaya geldi.

Özel bir hastanede dünyaya gelen bebek, burada 11 günlük iken ameliyata alındı. 

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı tamamlanan bebek sağlığına kavuştu. 

Dr. Altun, “Beynin yarısından fazlası kafatası kemiği dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyat ile normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor” dedi. 



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