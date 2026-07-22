Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bilge Zobu, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Peki, Bilge Zobu kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Bilge Zobu dizi ve filmleri...

BİLGE ZOBU KİMDİR?

7 Eylül 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul doğumlu Bilge Zobu'nun tam ismi Mehmet Nuri Bilge Zobu'dur. Bilge Zobu'nun dayısı tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu'dur. Ayrıca sinema oyuncusu Melike Zobu'nun amcasıdır. Kemal Sunal filmlerinde yardımcı oyuncu rollerinde yer almıştır.

Tiyatro oyunculuğun 1956 yılında da Cep Tiyatrosu'nda “Bir Evlenme” oyunuyla başladı. Adana Şehir Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1958 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. 2006 yılında kurumdan emekli olmasına rağmen konuk oyuncu olarak rol almayı sürdürdü.

1984-1985 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde oynamaya başlayan ve 25 yıldır aralıksız sahnelenen Lüküs Hayat'da, o tarihten beri değişmeyen isimlerinden birisi oldu. Tiyatro çalışmalarının yanı birçok sinema ve televizyon filminde de oynamış ve seslendirme yapmıştır. Kapıcılar Kralı, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı en bilinen filmleri arasındadır.

BİLGE ZOBU'NUN ÖZEL HAYATI

Bilge Zobu'nun bir oğlu vardır.

BİLGE ZOBU'NUN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2007 - Beyaz Melek (Yaşar Hoca) (Sinema Filmi)

1997 - Can Ayşecik (TV Dizisi)

1997 - Acı Günler (TV Dizisi)

1996 - Beşi Bir Yerde (TV Dizisi)

1995 - Evdekiler (TV Dizisi)

1994 - Şenlik Var (Ziya) (Sinema Filmi)

1994 - Bay Kamber (TV Dizisi)

1993 - Şaban Askerde (Albay) (TV Dizisi)

1993 - Üçüzler (Ziya) (Sinema Filmi)

1993 - Hayat Kavgası (Cemil) (Sinema Filmi)

1993 - Dışlanmış / Lekeli Melek (İşyeri Patronu) (Sinema Filmi)

1993 - Bizim Mahalle (Fahri Bey) (TV Dizisi)

1992 - Taşların Sırrı (TV Dizisi)

1991 - Sonsuza Yürümek (Sağlık Bakanlığı Müfettişi) (Sinema Filmi)

1990 - Yuva (TV Dizisi)

1990 - Pamuk Hemşire (Sinema Filmi)

1989 - Gülen Adam (Ömer) (Sinema Filmi)

1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım (Sinema Filmi)

1988 - Acıların Günlüğü (Sinema Filmi)

1987 - Yıllar (Sinema Filmi)

1987 - Sızı (Sinema Filmi) 1987

1987 - Sarışınım / Yaşamak Haram Oldu (Avukat) (Sinema Filmi)

1987 - Mesela Muzaffer (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1987 - Kaçamak (Sinema Filmi)

1987 - Beyaz Yaz (Sinema Filmi)

1986 - Çalıkuşu (Öğretmen) (TV Dizisi)

1986 - Perihan Abla (Komiser Cevat) (TV Dizisi)

1986 - Milyarder (Banka Umum Müdürü Cenap Bey) (Sinema Filmi)

1986 - Gırgır Hafiye (Sinema Filmi)

1986 - Duvardaki Kan (Mustafa Abdülhalim) (TV Dizisi)

1986 - Ayrılık Hasreti (Sinema Filmi)

1986 - Asılacak Kadın (Ağır Ceza Üyesi) (Sinema Filmi)

1985 - Çıplak Vatandaş (Sanayi Odası Başkanı) (Sinema Filmi)

1985 - Tapılacak Kadın (Müşteri) (Sinema Filmi)

1985 - Kara Para (Video)

1984 - Üşütük (Nurinin Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1984 - Ömrümün Tek Gecesi (Sinema Filmi)

1984 - Parkta Bir Sonbahar Günüydü (Şakir) (TV Dizisi)

1984 - Namuslu (Müteahhit) (Sinema Filmi)

1983 - Çarıklı Milyoner (Restorandaki Adam) (Sinema Filmi)

1983 - Gırgıriyede Cümbüş Var (Şeyh Malik Çatalcı) (Sinema Filmi)

1982 - Talih Kuşu (Salim) (Sinema Filmi)

1982 - Berduşlar (Sinema Filmi)

1982 - Baş Belası (Karısı Hamile Adam) (Sinema Filmi)

1981 - Şabancık (Gazinocu Sadettin Kuzu) (Sinema Filmi)

1981 - Gırgıriyede Şenlik Var (Banker Dursun) (Sinema Filmi)

1980 - Zübük (Vali Vahit Atılgan) (Sinema Filmi)

1979 - Yanmışım (Zabıta Gaddar Mithat) (Sinema Filmi)

1978 - Minik Serçe (Sinema Filmi)

1977 - İbo İle Güllüşah (Feyyaz Bey) (Sinema Filmi)

1977 - Tatlı Melek (Sinema Filmi)

1977 - Ne Zaman Geleceksin (Sinema Filmi)

1977 - Mavi Mercedes (Baba) (Sinema Filmi)

1977 - Bizim Kız (Köşkün Sahibi) (Sinema Filmi)

1977 - Ateş Parçası (Patron) (Sinema Filmi)

1976 - Öyle Olsun (Gazete Sahibi) (Sinema Filmi)

1976 - Tosun Paşa (Merasim Kıtası Kumandanı ) (Sinema Filmi)

1976 - Tantana Kardeşler (Cafer) (Sinema Filmi)

1976 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Trafik Polisi) (Sinema Filmi)

1976 - Kapıcılar Kralı (Zafer Bey) (Sinema Filmi)

1975 - İşte Hayat (Sinema Filmi)

1975 - Hababam Sınıfı (Beden Hocası ) (Sinema Filmi)

1975 - Baba Bizi Eversene (Tamburi Sami Bey) (Sinema Filmi)

1973 - Hayat Bayram Olsa (Cafer İşbilir) (Sinema Filmi)

1970 - Vur Patlasın Çal Oynasın (Sinema Filmi)

1966 - Ah Güzel İstanbul (Hıyar Şakir) (Sinema Filmi)

1965 - Güzel Bir Gün İçin (Kaptan) (Sinema Filmi)

1961 - Kızıl Vazo ( Ecz. Hüseyin) (Sinema Filmi)

1959 - Bu Vatanın Çocukları (Sinema Filmi)

1958 - Yaşamak Hakkımdır (Sinema Filmi)

1957 - Ebediyyen Seninim (Sinema Filmi)