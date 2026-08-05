Türk tiyatrosu ve edebiyatının önemli isimlerinden Bilgesu Erenus, 83 yaşında yaşammını yitirdi. Peki, Bilgesu Erenus kimdir? Bilgesu Erenus kaç yaşında, nereli? Bilgesu Erenus neden öldü?

BİLGESU ERENUS KİMDİR?

Bilgesu Erenus, 13 Ağustos 1943 tarihinde Bilecik'te doğdu. Türk oyun yazarı, roman yazarı, senarist, aktivist ve müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun olan Erenus, TRT'de çalıştı. Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Yazdığı oyunlar Devlet Tiyatroları, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi önde gelen tiyatrolarda sahnelendi.

Müzik Çalışmaları

Gökçen Kaynatan'dan gitar dersleri alan Bilgesu Erenus, daha sonra Gökçen Kaynatan ve Arkadaşları Show Orkestrası'na dahil olarak vokal ve gitarist olarak yer aldı.

Kaynatan'ın iki gitar öğrencisi Mesut Aytunca ve Erol Bilem ile birlikte Gökçen Kaynatan'ın orkestrasından ayrılarak radyoda "Bilgesu Duru Orkestrası" adıyla çaldılar. Erenus, bir sınavdan sonra radyoda program yapma hakkına sahip oldu ve TRT İstanbul Radyosu'nda iki haftada bir konser verdi.

Yazarlık ve Tiyatro Çalışmaları

Sosyal içerikli yazılarından dolayı hakkında çeşitli davalar açıldı. Özgür Üniversite'nin kurucuları arasında yer aldı. Ayrıca açlık grevleri gibi toplumsal olaylarda insanların insani şartlarda yaşaması konusunda yabancı aydınların ilgisini ve dikkatini çekmek için çaba gösterdi.

Bilgesu Erenus'un oyunları Devlet Tiyatroları, Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları gibi kurumlarda sahnelendi.

Sahnelenen bazı oyunları arasında "Misafir", "El Kapısı", "Ortak", "Nereye Payidar", "İkili Oyun", "Kelaynaklar", "Güneyli Bayan", "Acılar Şenliği", "Arka Bahçe" ve "Yaftalı Tabut" bulunmaktadır.

Yapıtları

Bilgesu Erenus'un yapıtları arasında "İki Antikomünist", "Çağrı", "Misafir", "Samur Kürk Uzayan Yolculuk", "Aydınlık Zindan", "Böyle Bir Dünya (Gülçin Çaylıgil Davası)", "Halide", "Bir Senaryo Dersim'38 Bir Oyun Fikret", "Kazı", "Göz", "Güneyli Bayan Lillian Hellman", "Gece", "Kırmızı Karaağaç", "Birbirine Eş Beş Kardeş", "Dokumacılar" ve "İnsan Aklını Koruma Enstitüsü" yer almaktadır.

Ödülleri

Bilgesu Erenus, 2022 yılında Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Filmografisi

Bilgesu Erenus'un filmografisinde "Devlerin Ölümü" (1990), "İkili Oyunlar" (1989) ve "Bir Tren Yolculuğu" (1988) yer almaktadır.

Albümleri

Bilgesu Erenus'un yayımlanan albümleri şunlardır:

"Şarkılarımız" (1987)

"Şarkılarımız Kardeştir" (1998)

Özel Hayatı

Bilgesu Erenus, şair Müştak Erenus'un eşidir. Oğlu Ali Erenus da müzisyendir.

BİLGESU ERENUS NEDEN ÖLDÜ?

Bilgesu Erenus'un vefatını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Erenus'un kaleme aldığı eserlerle Türk tiyatro edebiyatında önemli izler bıraktığı belirtildi.

Şehir Tiyatroları tarafından yapılan paylaşımda, repertuvarda yer alan “Yaftalı Tabut” oyununun yazarı olan Erenus'un saygı ve rahmetle anıldığı ifade edildi. Erenus için 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenleneceği bildirildi.

İBB Şehir Tiyatroları, açıklamasında Erenus'un ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.