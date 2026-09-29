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Bilgisayar başında çalışırken göz yorgunluğunu ve kurululuğunu azaltmanın 3 pratik yolu

Bilgisayar başında çalışırken göz yorgunluğunu ve kurululuğunu azaltmanın 3 pratik yolu

29.09.2026 21:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bilgisayar başında çalışırken göz yorgunluğunu ve kurululuğunu azaltmanın 3 pratik yolu

Ekran karşısında geçen uzun saatler, gözlerde yanma, bulanık görme ve şiddetli baş ağrısına yol açabilir. Pahalı damlalara gerek kalmadan, çalışma alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük değişimlerle dijital göz yorgunluğunu hafifletmek mümkün. İşte göz sağlığınızı koruyacak 3 etkili yöntem...
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Gün boyunca bilgisayar, telefon veya tablet ekranlarına bakmak göz kırpma refleksini yavaşlatarak gözyaşı tabakasının kurumasına ve kasların aşırı gerilmesine neden olur. Göz sağlığınızı korumak için gün içinde uygulayabileceğiniz pratik adımlar şunlar...

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1. "20-20-20" Kuralı ile Göz Kaslarını Dinlendirme

Ekran karşısında aralıksız saatlerce odaklanmak göz kaslarını kilitler ve odaklanma direncini düşürür.

Uygulama Yolu: Her 20 dakikada bir ekrandan başınızı kaldırarak en az 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzaklıktaki bir nesneye veya noktaya 20 saniye boyunca bakılır.

2. Ekran Parlaklığı ve Ortam Işığı Dengesi

Karanlık odada parlak ekrana bakmak veya ekrandaki yansımalar gözlerin fazladan efor sarf etmesine neden olur.

Uygulama Yolu: Ekran parlaklığı odadaki ışık seviyesiyle eşitlenir; bilgisayar ekranı pencerelere dik açı gelecek şekilde konumlandırılarak parlamalar engellenir.

3. Bilinçli ve Sık Göz Kırpma Alışkanlığı

Ekran odaklanması sırasında göz kırpma oranı normalin üçte birine düşer, bu da korneanın kurumasına yol açar.

Uygulama Yolu: Bilgisayar başında çalışırken bilinçli olarak gözler tam ve sıkı bir şekilde birkaç kez kırpılır; gerekirse masa başında saf su içeren nemlendirici spreyler bulundurulur.

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