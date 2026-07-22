Bilim dünyasında etik kriz: Genetiği değiştirilmiş bebekler dönemi yeniden mi başlıyor?

Modern tıp ve genetik bilimi, insanlığın kaderini kökten değiştirecek tehlikeli bir eşiğin daha kıyısına geldi. Son yıllarda orak hücre anemisi ve lösemi gibi amansız hastalıkların tedavisinde hayat kurtaran gen terapileri, bu kez insan embriyolarının DNA’sına müdahale etmek amacıyla kullanıldı. Cambridge ve Columbia Üniversiteleri'nden bilim insanlarının tüp bebek (IVF) hastalarından bağışlanan embriyolar üzerinde yürüttüğü son araştırmalar, insan germ hattı (üreme hücresi) düzenlemesinin teknik olarak mümkün hale geldiğini kanıtladı. Ancak bu teknolojik sıçrama, etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi.

'KÖR NEŞTER' CRISPR YERİNİ NOKTA ATIŞI MÜDAHALEYE BIRAKIYOR Genetik biliminde çığır açan ve geliştiricilerine Nobel Ödülü kazandıran geleneksel CRISPR-Cas9 teknolojisi, DNA sarmalında çift zincirli kırılmalar yarattığı için uzun süredir "kör bir neşter" olarak nitelendiriliyordu. Embriyo üzerinde yapılan müdahalelerde kromozom kayıplarına ve istenmeyen genetik hasarlara yol açan bu yöntem, 70’ten fazla ülkede insan üreme hücrelerinde yasaklanmış durumdaydı. Ancak Nature dergisinde yayımlanan yeni çalışmalarda, "baz düzenleme" adı verilen ve 3 milyar baz çiftinden oluşan insan genomunda tek bir harfi dahi hassasiyetle değiştirebilen yeni bir yöntem kullanıldı. Araştırmacılar, embriyo gelişiminde hayati rol oynayan genleri bu yöntemle başarıyla manipüle etti. Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Kathy Niakan, bu hassas teknolojinin kromozom bozulma risklerini en aza indirdiğini açıklasa da, tekniğin klinik kullanım için henüz güvenli olmadığını kabul etti.

'MOZAİKLİK' VE 'HEDEF DIŞI ETKİ' HAYATİ RİSK TAŞIYOR Genetik müdahalenin başarı oranlarındaki artışa karşın, embriyo aşamasında yapılan değişikliklerin tüm vücut hücrelerine eşit şekilde dağılmaması anlamına gelen "mozaiklik" sorunu henüz çözülebilmiş değil. Araştırmacılar, düzenlenen bazı embriyolarda hedeflenen genin yanı sıra istenmeyen genlerin de yapısının bozulduğunu (hedef dışı etki) saptadı. Columbia Üniversitesi'nden Doç. Dr. Dietrich Egli, "Bu müdahale doğrudan insan vücudundaki tüm dokuları oluşturacak tek bir hücreye yapılıyor. En alttan başladık ve birkaç adım attık ancak klinik uygulamalara giden yol oldukça uzun ve riskli" değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, laboratuvarda morfolojik olarak sağlıklı görünen embriyoların dahi anne rahmine tutunamama nedenlerinin anlaşılması açısından bu araştırmaların değerli olduğunu, fakat canlı bir çocuk doğumu için sürecin henüz çok erken olduğunu vurguluyor.