Bilim dünyasından dikkat çeken araştırma: Kadınlar istek duymasa da neden cinsel ilişkiye rıza gösteriyor?

Journal of Sex and Marital Therapy’de yayımlanan çalışmada, Washington’daki IntimMedicine Specialists kuruluşundan Nikita Guptan ve James A. Simon, yaklaşık on yıllık dönemde kronik cinsel istek eksikliği (hipoaktif cinsel istek bozukluğu) üzerine yürütülen ilaç araştırmalarının başlangıç verilerini analiz etti.



Binlerce kadının katıldığı plasebo kontrollü araştırmalarda, cinsel istek azlığı yaşayan katılımcıların tedavi öncesinde dahi ayda ortalama iki ila üç kez cinsel ilişkiye girdiği saptandı. Araştırmacılar, kadınların arzulamadıkları halde cinsel birlikteliğe rıza göstermesini; duygusal bağı koruma, partneri memnun etme veya partnerin başka ilişkilere yönelmesini önleme isteği gibi etkenlerle açıkladı.

ÇATIŞMADAN KAÇINMAK DEPRESİF BELİRTİLERE YOL AÇABİLİR

Journal of Sex Research’te yayımlanan bir diğer 2024 tarihli araştırmada ise katılımcıların büyük çoğunluğunun hayatlarının bir döneminde cinsel istek duymadan ilişkiye onay verdiği aktarıldı. Uzmanlar, partneri üzmemek ya da çatışmayı önlemek amacıyla kendi ihtiyaçlarını sürekli bastıran bireylerde bu durumun zamanla sorun yaratabileceği ve depresif belirtilerle ilişkilenebileceği konusunda uyarıda bulundu.



Öte yandan araştırmacılar, istek duymadan rıza göstermek ile yakınlaşma sırasında uyarılmanın ortaya çıkması arasında net bir ayrım yapılması gerektiğini, yakınlaşma anında uyarılmanın uyarılma odaklı sağlıklı ilişkilerde sıkça görülen doğal bir süreç olduğunu kaydetti.