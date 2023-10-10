Bilim insanları açıkladı: Sağlımız için en iyi pozisyon hangisi?

Yayınlanma: 10.10.2023 - 16:08

Güncelleme: 10.10.2023 - 16:08

Uyumak için benimsediğiniz pozisyon sadece uykunuzun kalitesini etkilemez, aynı zamanda sağlığınızdan, görünüşünüzle ilgili endişelerinizden ve hatta doğduğunuz nesilden de etkilenebilir. En iyi uyku pozisyonu, derin ve sağlıklı uyuduğunuz pozisyondur. Ancak "herkese uyan tek beden" yaklaşımı, uyku için en iyi pozisyonun belirlenmesinde işe yaramıyor.

Uyku ürünleri inceleme sitesi Sleepline'ın kurucu ortağı Robert Pagano, "Genellikle sağlığınız için diğerlerinden daha iyi olduğu düşünülen birkaç pozisyon var" diyor. Kollarınızı gövdenizin yanına yerleştirerek sırt üstü uyumanın daha iyi seçeneklerden biri olduğunu söylüyor.

Yatakları test etmek için niceliksel ölçümler, orijinal araştırmalar ve uzman analizleri kullanan NapLab.com'un kurucusu ve baş editörü Derek Hales, "Uyku için en iyi pozisyon, açık ara sırtüstü uyumaktır" diye kabul ediyor. Sırt üstü uyuyarak omurganız daha kolay bir şekilde doğru hizada kalabilir. Uykudan kaynaklanan ağrıların ve sızıların çoğu, ideal olmayan bir uyku pozisyonu nedeniyle omurganızın hizasının bozulmasından kaynaklanır ve bu da vücutta basınç noktaları oluşturur. özellikle sırtın alt kısmı, omuzlar ve boyun.

Hales, yatağın baş ve ayak kısmını yükselten, omurga, bel ve boyun üzerindeki baskıyı azaltan ayarlanabilir bir yatak temeli öneriyor. Bazıları için ayarlanabilir bir yatak temeli, sırtüstü uyuyan biri olmayı kolaylaştıracaktır.

Pagano, "Sırtüstü uyumanın başınızın, boynunuzun ve omurganızın nötr bir hizada dinlenmesine olanak tanıyan ve bu bölgelerde ağrı yaşama olasılığını en aza indiren bir pozisyondur" diye kabul ediyor. Eğer sırt üstü uyumaya alışkın biri değilseniz, kendinizi bu şekilde uyumaya eğitebilir misiniz? Pagano'ya göre sırt üstü uyumaya geçişi kolaylaştırmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Pagano, "Alışmak için kısa süreliğine sırtüstü yatarak başlayın" diyor. "Başınızı ve boynunuzu desteklemek için bir vücut yastığı veya büyük dikdörtgen bir yastık kullanmayı deneyin ve sırtüstü uyumaya çalışırken karnınızın üzerine ağır bir veya iki kitap koyun. Bu, uyku sırasında yan veya yüzüstü yatmanızı engelleyecektir. " Sırt üstü uyumak da aşırı kırışıklık oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Yüz derisi bir yastığa bastırıldığında cildin "fay hatları" boyunca kırışıklıklar oluşur. Ancak hamilelik, horlama veya uyku apnesi gibi sırtüstü uyumayı engelleyen bazı durumlar vardır. Bu rahatsızlıklardan herhangi birine sahipseniz uzmanlar ikinci en iyi uyku pozisyonunun yan yatma olduğu konusunda hemfikirdir.

Better Sleep Council'e göre ankete katılan Amerikalıların neredeyse yarısı yan yatıyor . Hales, "Yan uyuyanlar doğru omurga hizalamasını koruyabilir; ancak sırt üstü uyumaya kıyasla bu daha zordur" diyor. Önemli olan boynunuzu, omurganızı ve sırtınızın alt kısmını tek ve sürekli bir çizgide tutmaktır. Yan uyuyan biri olarak bunu başarmak için genellikle daha destekleyici, orta yükseklikte bir yastığa ihtiyacınız vardır. Kabarık veya aşırı yumuşak yastıklar genellikle desteği sağlamada başarısız olur. yan uyuyanların çoğunun boyun ve başları için ihtiyaç duyduğu şey, omurganın yanlış hizalanmasına neden oluyor. Pagano, yan uyurken omurganın düzgün şekilde hizalanmasına yardımcı olmak için dizlerinizin arasına bir yastık yerleştirmenizi önerir. Sleep Foundation'a göre bu uyku pozisyonu, dizlerin arasına bir yastıkla eşleştirildiğinde bel ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

HANGİ TARAFA YATMAK SAĞLIKLI?

Çoğu insan için sol tarafına yatmak en iyi sonucu verecektir. Neden? Sağ tarafta uyumak iç organlara baskı yapar ve asit reflüden kaynaklanan uyku kesintilerini artırabilir; bu nedenle sol tarafta uyumak asit reflü veya gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) olan kişiler için özellikle önemlidir. Ancak kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları olan kişiler sol taraflarında rahatsızlık hissedebilir ve bunun yerine sağ taraflarında uyumayı tercih edebilirler. Kalp rahatsızlığınız varsa, sizin için en iyi uyku pozisyonu konusunda size özel tavsiyelerde bulunabilecek doktorunuza danışmanız en iyisidir.

HAMİLE KADINLAR HANGİ POZİSYONDA UYUMALI?

Uyku Vakfı'na göre , yan yatma hamile kadınlar için en iyisidir çünkü kalp bu pozisyonda vücuda kanı daha kolay pompalayabilir. Ayrıca fetüsün, kanı annenin bacaklarından kalbe geri taşıyan damara aşırı baskı yapmasını da önler.