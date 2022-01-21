'Bin yılın şarkıcısı' unvanına sahip Elza Soares hayatını kaybetti

21 Ocak 2022 Cuma, 16:03

Brezilyalı samba şarkıcısı Elza Soares'in, 91 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Aile üyelerinin sanatçının resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Brezilyalı samba şarkıcısı Soares'in dün öğleden sonra Rio de Janerio'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Soares'in "doğal sebepler" nedeniyle öldüğü aktarılan açıklamada, başka detay paylaşılmadı.

Haziran 1930'da Rio de Janeiro'da doğan Elza Soares, 1960'ların başında samba şarkıları söyleyerek ünlü olmuş ve 1999 yılı BBC Londra yarışmasında "Bin yılın şarkıcısı" unvanını kazanmıştı.

LOUİS ARMSTRONG İLE TANIŞTI

Soares 1950'lerin sonlarında bir yılını Arjantin'i gezerek geçirdi. İlk single'ı "Se Acaso Você Chegasse" ile popüler oldu. Bu şarkıda Louis Armstrong tarzında scat söylemeye başladı ve sambaya biraz caz ekledi, ancak Elza o zamanlar Amerikan müziğini bilmediğini söylüyordu.

Tiyatrolarda ve gece kulüplerinde sahne aldığı São Paulo'ya taşındı. 'Boğuk sesi' onun markası oldu. İkinci albümü A Bossa Negra'yı bitirdikten sonra, 1962 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etmek üzere Şili'ye gitti ve Louis Armstrong ile tanıştı.

1967'den 1969'a kadar Soares, şarkıcı Miltinho ile ortaklık yapan plak şirketi Odeon ile üç albüm kaydetti. Albümler Elza, Miltinho e Samba (Cilt 1-3) olarak adlandırıldı. Bu albümlerdeki şarkılar daha çok düetlerle potpuri tarzındaydı. Albümler Milton Miranda ve Hermínio Bello de Carvalho tarafından üretildi ve 2003 yılında EMI-Odeon tarafından CD'de yeniden yayınlandı.

1970'lerde ABD ve Avrupa'yı gezdi. 2000 yılında Londra'da BBC tarafından Binyılın En İyi Şarkıcısı seçildi ve burada Gal Costa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso ve Virgínia Rodrigues ile konser verdi. Aynı yıl, Rio de Janeiro'da José Miguel Wisnik'in yönettiği bir dizi avangard konser verdi.

"SAMBA RUHUNUN TEMSİLCİSİ"

Soares, kariyeri boyunca Brezilya'da "Se Acaso Você Chegasse" (1960), "Boato" (1961), "Cadeira Vazia" (1961), "Só Danço Samba" (1963), "Mulata Assanhada" dahil olmak üzere birçok hit kaydetti. "(1965) ve "Aquarela Brasileira" (1974). Elza Pede Passagem önemli bir hit single çıkarmadı, ancak 1970'lerin başlarındaki samba ruhunun temsilcisi olarak kabul edildi.

2002 yılında çıkardığı Do Cóccix Até O Pescoço albümü Grammy adaylığı kazandı. Albüm Caetano Veloso, Chico Buarque, Carlinhos Brown ve Jorge Ben Jor ile kaydedildi. 2004 yılında Soares, doğduğu şehre bir saygı duruşu niteliğindeki "Rio de Janeiro" single'ı ile Vivo Feliz'i yayınladı. Satışlarda bir önceki albümü kadar başarılı olmasa da, albüm samba ve bossa nova'yı modern elektronik müzik ve efektlerle karıştırma temasını sürdürdü. Albümde Nando Reis, Fred 04 (mangue beat grubu Mundo Livre S/A'nın eski lideri) ve Zé Keti ile ortak çalışmalar yer aldı.

GRAMMY ÖDÜLLERİ'NE ADAY GÖSTERİLDİ

2007'de, 2007 Pan Amerikan Oyunları'nın açılış töreninde Brezilya Milli Marşı'nı söylemeye davet edildi.

2015 yılında piyasaya çıkan A Mulher do Fim do Mundo albümü, eleştirmenler tarafından son yılların en iyi MPB albümlerinden biri olarak övgüyle karşılandı. Pop/rock/reggae/hip-hop/funk dallarında En İyi Albüm ödülünü kazandı. Bu albüm aynı zamanda 17. Latin Grammy Ödülleri'nde Brezilya Popüler Müziğinin En İyi Albümü ve Portekizce En İyi Şarkı dallarında aday gösterildi.

ALBÜMÜ 'EN İYİLER' ARASINDA GÖSTERİLDİ

Albümü Deus É Mulher, Rolling Stone dergisinin Brezilya baskısı tarafından 2018'in en iyi 2. Brezilya albümü ve São Paulo Sanat Eleştirmenleri Derneği tarafından 2018'in ilk yarısının en iyi 25 Brezilya albümü arasında gösterildi.