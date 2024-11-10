Binlerce aile sokaklarda: Evlilik pazarında çocuklarına eş arıyorlar

Yayınlanma: 10.11.2024 - 14:07

Güncelleme: 10.11.2024 - 14:07

Dünyanın dört bir yanında farklı gelenekler ve kültürler, evlilik ve eş seçimi konusunda farklı yaklaşımlar sergiler. Ancak, Çin’in Şanghay şehrinde gerçekleşen "Evlilik Pazarı", eş bulma sürecine farklı bir bakış açısı getiriyor.

Daily Mail'in haberine göre; bu pazara giden aileler, genellikle çocuklarının bilgisi dışında bir “eş seçme ritüeli” gerçekleştiriyor

Sabah saat 9’da tezgahlarını kuran ebeveynler, potansiyel adayların bilgilerini not ediyor ve akşam 5’e kadar burada kalıyorlar. Tıpkı bir yatırımcının alım-satım yapması gibi, gün bazen karlı bazen ise hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. Fakat çocuklarından habersiz eş arayan bu ebeveynler için, bu yer her hafta tekrarlanan bir tür “gizli mutluluk” ritüeli gibi.

Sosyolog Sun Peidong, evlilik pazarının yüzeysel bir eş arayışının ötesine geçtiğini, insanların burada yaptıkları şeyin daha derin bir toplumsal soruna işaret ettiğini belirtiyor

Halk Parkı’ndaki bu evlilik pazarı, geleneksel değerlerin modern yaşamın hızıyla buluştuğu, farklı kuşakların beklentilerini ve hayallerini bir araya getiren özel bir alan olarak varlığını sürdürüyor

Burada, ebeveynler çocukları için “en iyi mutluluğu” yaratma çabasında, modern dünyanın gerekliliklerine uyum sağlamaya çalışıyorlar. Pazarda sergilenen özgeçmişlerde kadınların “güzel” ve “sessiz”, erkeklerin ise “zengin” ve “sorumluluk sahibi” olarak anılması tercih ediliyor. Birçok ebeveyn maddi zenginlik ve mutluluğun birbirine bağlı olduğunu düşünüyor ve bir eş seçerken maaş ve ev sahibi olma gibi şeyleri özellikle önemli görüyorlar.