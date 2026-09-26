Binlerce kişi sadece havalimanından geçip gidiyor: Tarih ve doğa hazinesi Milas

Milas sokaklarında sıradan bir yürüyüş yaparken, aslında ayaklarınızın altında dünya tarihini değiştiren bir anıt mezarın yattığını biliyor muydunuz? "Yüzyılın arkeolojik keşfi" olarak adlandırılan ve bir zamanlar kaçakçıların film gibi bir operasyonla soymaya çalıştığı Hekatomnos Anıt Mezarı, bugün Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeoparkı olarak sergileniyor. Halikarnas Mozolesi'nin atası sayılan bu devasa kompleks, Milas'ın binlerce yıl önce ne kadar büyük bir başkent olduğunun en canlı kanıtı.

MACAR EVLERİ

Milas'ın dar sokaklarında yürürken, geleneksel Ege mimarisinin arasında aniden karşınıza çıkan, gösterişli çatıları ve farklı estetikleriyle sizi şoka uğratan yapılar göreceksiniz. "Ege'nin ortasında Macar mimarisinin ne işi var?" diyebilirsiniz. Cumhuriyetin ilk yıllarında, bölgedeki tarım, maden ve imar çalışmalarına destek olmak için davet edilen Macar usta ve mühendislerin inşa ettiği bu evler, Milas'ın çok kültürlü geçmişinin en zarif kanıtları. Yüksek tavanları, geniş avluları ve Avrupa tarzı süslemeleriyle "Macar Evleri", bugün yerel halkın ve fotoğraf tutkunlarının gözbebeği. O sokaklarda gezerken kendinizi bir anlığına Ege'de değil, Doğu Avrupa'nın nostaljik bir kasabasında hissetmeniz işten bile değil.

AVRUPA ONAYLI SIVI ALTIN: MİLAS ZEYTİNYAĞI

Tarih ve doğa keşfinden yorulduğunuzda Milas sizi Ege'nin en saf lezzetleriyle kucaklar. Burası sıradan bir tarım bölgesi değil; zeytinyağı Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş, Türkiye'nin en seçkin zeytin rotalarından biridir.

ÇAM KOKULU KUTSAL BİR SIĞINAK: LABRANDA

Sahilin kavurucu sıcağından kaçıp serin bir nefes almak isterseniz, rotanızı Milas'ın sırtlarındaki çam ormanlarının derinliklerine, Labranda'ya (Karia'nın kutsal dağ alanı) çevirmelisiniz. Antik dönemde insanların buraya günlerce süren "kutsal yürüyüşler" yaparak ulaştığı, Çift Baltalı Tanrı Zeus Labraundos'un sığınağı olan bu antik dağ yerleşkesi, kelimenin tam anlamıyla bir inziva noktasıdır. Binlerce yıldır akan kutsal su kaynaklarının sesine karışan çam kokusu eşliğinde antik merdivenleri tırmanırken, bölgenin neden antik çağlardan beri "kutsal" kabul edildiğini iliklerinize kadar hissedeceksiniz.