'Bir bölüm daha' diyorsanız dikkat: Dizi izleme alışkanlığınız sandığınız kadar masum olmayabilir!

Son dönemde yapılan araştırmalar, dizileri arka arkaya izleme alışkanlığının yalnızca keyifli bir boş zaman aktivitesi olmadığını ortaya koyuyor. Yeni bir çalışma, dizi izleme davranışının bağımlılık düzeyine ulaşmasıyla yalnızlık hissi arasında anlamlı bir ilişki bulunduğuna işaret ediyor. Peki saatlerce dizi izlemek ne zaman sıradan bir alışkanlıktan çıkıp problemli bir davranışa dönüşüyor? Araştırmanın sonuçları dikkat çeken ayrıntılar ortaya koyuyor.

DİZİ İZLEME BAĞIMLILIĞI İLE YALNIZLIK ARASINDA DİKKAT ÇEKEN BAĞLANTI

Çin'deki Huangshan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmada 551 yetişkinin dizi ve televizyon izleme alışkanlıkları incelendi. Çalışmada, günde en az 3,5 saat televizyon izleyen ve haftada dörtten fazla bölüm tüketen kişilerin dizi izleme davranışları değerlendirildi.

Araştırmacılar, katılımcıların bir bölümünde izleme alışkanlığının bağımlılık kriterlerine ulaştığını belirledi. Bu grupta yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olması, yoğun dizi izleme davranışı ile sosyal ve duygusal faktörler arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Ancak araştırmanın önemli bir ayrıntısı bulunuyor: Çok fazla dizi izlemek tek başına bağımlılık anlamına gelmiyor. Asıl dikkat çeken bağlantı, izleme davranışının kontrol edilmesi zor hale gelmesi ve günlük yaşam üzerindeki etkileriyle birlikte ortaya çıkıyor.

YALNIZ HİSSEDENLER NEDEN DİZİ MARATONUNA YÖNELİYOR?

Araştırmacılar, yalnızlık ile problemli dizi izleme davranışı arasındaki bağlantının iki temel mekanizmayla açıklanabileceğini belirtiyor: kaçış ve duygusal güçlendirme.

Kaçış davranışında kişi, olumsuz düşünce ve duygulardan uzaklaşmak için kendisini dizi izlemeye verebiliyor. Duygusal güçlendirmede ise izleme deneyiminin sağladığı keyif ve tatmin, kişinin daha uzun süre ekran başında kalmasına katkıda bulunabiliyor.

Bu nedenle dizi maratonu bazı kişiler açısından yalnızca eğlence değil, aynı zamanda olumsuz duygularla başa çıkma yöntemi haline gelebiliyor.

ÇOK DİZİ İZLEMEK İLE DİZİ İZLEME BAĞIMLILIĞI AYNI ŞEY DEĞİL

Araştırmanın dikkat çektiği noktalardan biri de yoğun izleyici ile bağımlılık belirtileri gösteren izleyici arasındaki fark oldu.

Uzun süre televizyon izleyen herkesin yalnızlıkla aynı düzeyde ilişki göstermemesi, ekran başında geçirilen sürenin tek başına yeterli bir ölçüt olmadığını düşündürüyor. İzleme davranışının kişinin sosyal hayatını, günlük sorumluluklarını ve duygusal durumunu nasıl etkilediği de önem taşıyor.

YALNIZLIK VE SOSYAL İZOLASYON PSİKOLOJİK SORUNLARLA DA İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Daha önceki araştırmalar, yalnızlık ve sosyal izolasyonun depresyon ve anksiyete gibi çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkili olabileceğini ortaya koymuş durumda.

Bu nedenle problemli dizi izleme davranışı, kişinin sosyal bağlantılarından uzaklaşmasıyla birleştiğinde yaşam kalitesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir döngünün parçası haline gelebiliyor.