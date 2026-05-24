Bir haftadır kayıp olarak aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedenine ulaşıldı

24.05.2026 12:04:00
Haber Merkezi
Netflix'in popüler dizisi "Virgin River"da rol alan oyuncu Stewart McLean'in cansız bedeni bulundu. Kanada polisi olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

Netflix'in sevilen dizisi "Virgin River" ile tanınan 45 yaşındaki oyuncu ve yapımcı Stewart McLean, ortadan kaybolmasından kısa süre sonra ölü bulundu.

Oyuncunun cansız bedeninin Britanya Kolumbiyası'ndaki Lions Bay bölgesinde bulunduğu açıklandı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden yapılan açıklamada McLean'in kayboluşu sonrası başlatılan soruşturmada elde edilen bulguların, oyuncunun cinayet kurbanı olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Yetkililer McLean'in ölümüne neyin yol açtığının araştırıldığını duyurdu.

18 MAYIS'TA KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

McLean'in en son 15 Mayıs'ta Lions Bay'deki evinde görüldüğü, 18 Mayıs'ta ise kayıp olduğunun yetkililere bildirildiği öğrenildi.

Oyuncunun bağlı olduğu Lucas Talent ajansı da ölüm haberinin ardından "Stew McLean'in ölüm haberini almaktan büyük üzüntü duyuyoruz. 10 yılı aşkın süredir kendisini temsil etmekten gurur duyduk" ifadelerinin kullanıldığı bir açıklama yayınladı.

Stewart McLean başarılı televizyon kariyerinde Virgin River, Murder in a Small Town, Happy Face ve Arrow gibi dizlerde rol almıştı.

