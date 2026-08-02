Bir ilçede sıcaklık 49 derece ölçüldü: Klimalar yetersiz, sokaklar boş kaldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği ilçede cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, yurttaşlar dışarı çıkmak için akşam saatlerini tercih etti.

CADDELER BOŞ KALDI

Yüksek hava sıcaklıklarının etkili olduğu Cizre’de gündüz saatlerinde cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı. Yurttaşlar, kavurucu sıcaklardan korunmak için kapalı alanlarda kalmayı tercih etti.

İş yerlerinde kullanılan klimaların da aşırı sıcaklar nedeniyle yeterince çalışmadığı belirtildi.

“DIŞARISI 49, İÇERİSİ 80 DERECE”

Sıcak havada çalışmaya devam eden döner ustası Sipan Kümür, “Sıcaklara alıştık, dışarısı 49 derece, içerisi 80 derece ama döner sıcaklığı dışarıdaki sıcaklıktan iyidir. Döner sıcaklığına alıştık, Cizre sıcaklığına alışamadık. Bu sıcaklarda çalışanlara Allah kolaylıklar versin” dedi.

“KLİMALAR DA DAYANMIYOR”

Döner ustası Serdar Elçin ise iş yerindeki salon tipi klimanın çalışmadığını belirterek, “İş yerimizde en az 4 klima olması lazım ama maalesef onlar da bu sıcaklardan dolayı çalışmadığı için serinleyemiyoruz” diye konuştu.

Yunus Rahat da “Bu sıcaklığa kimse dayanamaz. Serinlemek için ustamızla nöbetleşe çalışıyoruz. Ama bu sıcaklıklara klima da dayanmıyor” ifadelerini kullandı.