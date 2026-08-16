Kahve Dünyası ile Türkiye'nin en büyük kakao üreticisi Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç 66 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Birol Altınkılıç kimdir? Birol Altınkılıç kaç yaşında, nereli? Birol Altınkılıç neden öldü?

BİROL ALTINKILIÇ KİMDİR?

Birol Altınkılıç, Türkiye'nin önde gelen kakao ve çikolata üreticilerinden Altınmarka Grubu'nun kurucusudur. Geleneksel olarak kahve ve kakao ticareti yapan bir aileden gelen Altınkılıç, 1992 yılında Altınmarka Gıda'yı kurdu. Ticaret faaliyetlerinden üretime geçerek şirketin kısa sürede büyümesini sağladı. Altınmarka'nın ilk üretim tesisi 1994 yılında faaliyete geçti.

Altınmarka, 1994 yılından günümüze kadar Türkiye ve dünyadaki çikolata, ilaç ve kozmetik üreticileri için kakao üretti. Altınmarka Gıda, zaman içerisinde Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önde gelen endüstriyel kakao üreticileri arasında yer aldı. Şirket 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Altınmarka Grubu

Birol Altınkılıç'ın kurduğu Altınmarka Grubu bünyesinde Altınmarka, Detay Çikolata, Detay Kahve, Kahve Dünyası ve Baylan'ın da aralarında bulunduğu şirket ve markalar yer alıyor.

Altınmarka Grubu bünyesinde yer alan Kahve Dünyası, 2004 yılında İstanbul Eminönü'nde açılan ilk mağazasıyla perakende kahve sektörüne adım attı. Marka, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteren önemli kahve ve çikolata zincirlerinden biri konumunda.

Grubun resmi verilerine göre yapı, 8 şirket ve 9 fabrikayla faaliyet gösterirken Kahve Dünyası'nın 200'ün üzerinde mağazası bulunuyor. Altınmarka, Nestle ve Ferrero gibi birçok ünlü çikolata üreticisinin de önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

Ödülleri ve Başarıları

Birol Altınkılıç'ın öncülüğünde büyüyen Altınmarka, 2012 yılında Avrupa Candy Kettle Club tarafından "Avrupa'nın Yılın En İyi Kakao ve Çikolata Fabrikası" ödülüne layık görüldü.

Altınkılıç, 500 milyon dolarlık servetle 2020 yılında Forbes'ın "En zengin 100 Türk" listesine girdi.

Altınmarka Grubu'ndaki Görevi

Birol Altınkılıç, 1992 yılında kurulan Altınmarka Gıda ve Kahve Dünyası dahil olmak üzere sekiz şirketi bünyesinde barındıran Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı.

BİROL ALTINKILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Altınmarka ve Kahve Dünyası'nın kurucusu Birol Altınkılıç, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.