Bıyıklarının aylık masrafı bin 500 lira: 'Sağ olduğum sürece kesmeyeceğim'
'Bayburtlu Pala' lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan'ın 18 senedir kesmediği bıyıkları 1 metre 15 santimetreye ulaştı. Bıyıklarının bakımına aylık bin 500 lira masraf ettiğini söyleyen Aslanhan, "Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim" diye konuştu.
Bayram Aslanhan’ın 18 yıl önce babasının vefatının ardından bir merak uğruna uzattığı bıyıkları 1 metre 15 santimetreye uzunluğuna ulaştı.
Aslanhan, 18 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade etti.
'BİR KEZ KESTİM, TEPKİ GÖRDÜM'
“Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diyen Aslanhan, “Bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki… ‘Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz’ dediler” diye konuştu.
‘Bayburtlu Pala' olarak insanların kendisini tanıdığını belirten Aslanhan, “Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. ‘Pala Dayı’ dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor” dedi.
'KESMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'
Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının da bin 500 lira olduğunu söyledi:
“Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim.”
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