Bölge halkının geçim kaynağı: Hasat sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor, binbir emekle toplanıyor...

Tarlalarda sabahın ilk ışıklarıyla yoğun bir mesai başlarken, bu yıl yaşanan olumsuz hava şartları rekoltede düşüşe neden oldu. Kurtalan ilçesine bağlı İncirlik köyünde fıstık bahçelerine giren işçiler, ağaçların altına branda sererek, hummalı bir çalışmaya koyuluyor. Ağaçlardan tek tek elleriyle topladıkları fıstıkları örtülerin üzerine döküp, ardından çuvallara dolduran işçiler, ürünleri ayıklanması ve işlenmesi için fabrikalara sevk ediyor.

Fabrikaya ulaştırılan yaş fıstıklar, kabuk ayıklama ve işleme süreçlerinden geçirilerek satışa hazır hale getiriliyor. Tarladan fabrikaya uzanan bu zorlu ve meşakkatli yolculuk ise kameralara anbean yansıdı.

Ailesinin geçimini uzun yıllardır fıstık üreticiliğinden sağladığını belirten üretici Adnan Bingöl, 2026 sezonunun tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Bu yıl mevsim normallerinin dışında seyreden hava olaylarının üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bingöl, ''Bu sene aşırı yağmur, dolu ve fırtınadan dolayı rekoltede maalesef biraz eksiklik var. Bir de döllenmenin az olması çiftçileri bayağı etkiledi" dedi. Yaşanan rekolte kaybına rağmen yeni sezonun heyecanını yaşayan Siirtli üreticiler, bin bir emekle topladıkları ürünleri pazara sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.''