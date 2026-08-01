Bolu'da ezber bozan hasat: 'İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde'

Bolu'nun Karaköy Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Yunus Emre Kalaycı, 2023 yılında henüz üniversite 3. sınıf öğrencisiyken babasının 15 dönümlük arazisinin 6 dönümünü katma değeri yüksek orman meyveleriyle değerlendirmek istedi. Kaymakam olma hayaliyle okuduğu Siyasal Bilimler bölümünü tamamlayan Kalaycı bu süreçte tarım alanında ilerledi. İlk etapta 6 dönümlük bir ahududu bahçesi kuran genç girişimci; toprağa çilek, böğürtlen, frenk üzümü ve yaban mersini fidanları da dikerek ürün yelpazesini genişletti. Bolu'da ilk kez hayata geçirilen "İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde" konseptiyle Kalaycı, popüler hale geldi. İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere ihracat yapan Kalaycı, aynı zamanda birçok ilden bahçesinde vatandaşı hasat deneyimiyle tanıştırdı. Aradan geçen 3 yıllık sürede üretim alanını tam 45 dönüme ulaştırmayı başardı.

"İSTEDİĞİN KADAR YE, TOPLADIĞIN KADAR ÖDE"

27 Temmuz itibariyle ahududu hasadı Bolu'da başladı. Hasat zamanı bahçeye gelen ziyaretçiler, sepetlerini alarak tarlaya giriyor, kendi ürünlerini dalından elleriyle topluyor. Hasat esnasında taze meyvelerden diledikleri kadar yiyebilen vatandaşlar, yalnızca evlerine götürmek üzere tarttırdıkları ürünlerin ücretini ödüyor. Genç girişimcinin bu sıra dışı konsepti, sadece Bolu'da değil, çevre ve uzak illerde de büyük yankı uyandırdı. Şehrin stresinden uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek ve dalından organik meyve yemek isteyen birçok vatandaş, soluğu bu bahçede alıyor. Projenin kulaktan kulağa yayıldığını belirten Kalaycı'nın bahçesine son olarak Şanlıurfa'dan bile misafir geldiği öğrenildi.

"KAYMAKAM OLMAK İSTİYORDUM, KENDİ BAHÇEMİN YÖNETİCİSİ OLDUM"

Üniversite eğitimi devam ederken tarımsal üretime yöneldiğini belirten Yunus Emre Kalaycı, "Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Bu işe okulumu bitirmeden önce, üniversite 3. sınıftayken başladım. Hedefim kaymakam olmaktı ancak maalesef olmadı. Artık kendi bahçemizin yöneticisi ve kaymakamı olduk. Bonus Meyve Bahçeleri'ni yaklaşık 4 yıl önce kurduk. Burası, Bolu'nun ilk ve tek halka açık, organik sertifikalı frambuaz bahçesi. Halkımız her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında buraya gelerek istediği gibi frambuaz toplayabiliyor ve keyifli vakit geçirebiliyor. 2023 yılında yaklaşık 6 dönümlük bir üretim alanıyla başladık. 2026 yılı itibarıyla sözleşmeli üretimle birlikte üretim kapasitemiz yaklaşık 45 dönüme ulaştı. Bahçelerimizde başlıca frambuaz, böğürtlen, frenk üzümü, yaban mersini ve aronya gibi ürünlerin üretimini yapıyoruz. Müşterilerimiz geldiğinde ellerine bir sepet veriyoruz. İstedikleri yerden, istedikleri ürünleri kendileri topluyorlar. Ürünleri toplarken tatlarına da bakabiliyorlar. En sonunda, topladıkları ürünleri tartarak miktarına göre satışını gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK İLDEN MİSAFİR AĞIRLIYORUZ"

Hedeflerinin insanları doğayla ve toprakla buluşturmak olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Bolu'da bu sistemi ilk kuran kişilerden biriyiz. Genellikle şehir dışından çok fazla müşterimiz geliyor. İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova başta olmak üzere birçok ilden misafir ağırlıyoruz. Geçen hafta, sosyal medya aracılığıyla bahçemizi öğrenen bir misafirimiz Şanlıurfa'dan geldi. Şehir dışından gelen birçok misafirimiz oluyor ve hepsinin bahçeden mutlu bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Ana gayemiz insanları toprakla buluşturmak. Ayrıca hafta içlerinde okul grupları, öğrenci grupları ve pilates grupları bahçemizi ziyaret ederek burada farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. 27 Temmuz itibarıyla frambuaz hasadımız başladı ve bahçelerimiz misafirlerimize açıldı. Herkesi bahçemize bekliyoruz. Hasat sürecimiz kasım ayına kadar devam edecek" dedi.