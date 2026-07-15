Borçlarını kapatmak için yarışıyordu: 1 milyon 850 bin TL'lik fırsatı kaçırdı

Sunuculuğunu Esra Erol’un üstlendiği "Var Mısın Yok Musun" yarışmasının 14 Temmuz Salı akşamı ekranlara gelen son bölümünde, Hakan Temiz isimli yarışmacının hem yaşam mücadelesi hem de yarışma stratejisi izleyicileri ekrana kilitledi. Kredi ve arkadaşından aldığı altın borçlarını ödeyebilmek amacıyla yarışmaya katıldığını belirten Temiz, final turlarında risk almamayı tercih etti.

260 BİN TL'Yİ KABUL ETTİ, KUTUSUNDAN 500 BİN TL ÇIKTI

Yarışmanın ilk aşamalarında başarılı bir performans sergileyen ve büyük ödül kutularını korumayı başaran Hakan Temiz, ilerleyen bölümlerde kritik bir eşiğe geldi. Bankadan gelen 260 bin TL'lik erken teklif karşısında daha fazla risk almak istemeyen yarışmacı, bu teklifi kabul ederek yarışmaya veda etti.

Ancak teklif kabul edildikten sonra açılan kendi kutusundan 500 bin TL çıktı. Böylece Temiz, teklifi reddedip kutusuna gitmesi durumunda 240 bin TL daha fazla kazanma fırsatını kaybetmiş oldu.

ASIL BÜYÜK TEKLİF SONRADAN AÇIKLANDI

Yarışmanın ardından sunucu Esra Erol, eğer Hakan Temiz teklifi kabul etmeyip oyuna devam etseydi bankanın bir sonraki turda kendisine tam 1 milyon 850 bin TL teklif edeceğini açıkladı. Bu açıklama stüdyoda büyük bir şaşkınlık yaratırken, kaçırdığı büyük fırsat nedeniyle üzüntüsünü gizleyemeyen yarışmacı, "Rekoru kıracaktım ama gerçekten çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Ya kutumda 500 bin TL ya da 5 milyon TL var" ifadelerini kullandı.

"BENİ TEK SEVEN KADIN ANNEMMİŞ"

1974 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğan ve 15 yaşında babasını kaybettikten sonra zorlu bir gençlik dönemi geçiren Hakan Temiz, hayat hikayesiyle de stüdyodakilere duygusal anlar yaşattı. İki evliliğinin de olumsuz sonuçlandığını ve en büyük desteği her zaman annesinden gördüğünü anlatan Temiz, annesinin vefatının ardından yaşadığı yalnızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Beni hiç kimse sevmedi. Beni tek seven kadın annemmiş. Ana gibi yar, Kâbe gibi diyar olmaz."

Yarışmacının bu samimi açıklamaları sırasında sunucu Esra Erol ve stüdyodaki konuklar gözyaşlarını tutamadı.