Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:45

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:45

Borsa manipülatörü olarak tanınan ve bir çok kez borsada işlem yasağı alan Nihat Özçelik'in kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Borsa manipülatörü Nihat Özçelik kimdir, kaç yaşında? Nihat Özçelik neden göz altına alındı?

NİHAT ÖZÇELİK KİMDİR?

1971 yılında Adana'da doğan Nihat Özçelik, bir dönem Polen Menkul’de çalıştığı için ‘Polen Nihat’ lakabıyla da biliniyor.



NİHAT ÖZÇELİK'İN SERVETİ NE KADAR?

'Polen Nihat' olarak tanınan Nihat Özçelik'in 2 milyar dolar servete sahip olduğu iddia ediliyor.



NİHAT ÖZÇELİK NEDEN GÖZ ALTINA ALINDI?

Borsa manipülatörü olarak tanınan ve bir çok kez borsada işlem yasağı alan Nihat Özçelik dahil 8 kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Nihat Özçelik dahil 8 kişi hakkında "Rüşvet", "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "Şantaj", "Yargı Görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Resmî belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından işlem yapıldı.

