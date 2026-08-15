Boyun ve dekolte bölgesini gençleştirin: Sıkı ve pürüzsüz bir görünüm için 3 doğal adım...

Yüzümüze gösterdiğimiz özeni genellikle boyun ve dekolte bölgemizde aynı ölçüde göstermeyiz. Oysa bu bölgedeki deri çok daha ince ve hassas yapıda olduğu için kırışıklıklara, lekelere ve yer çekiminin etkisine karşı son derece savunmasızdır. Evde uygulayabileceğiniz besleyici ve sıkılaştırıcı doğal maskelerle bu bölgenin elastikiyetini yeniden kazandırabilirsiniz.

1. YUMURTA AKI VE BADEM YAĞI İLE SIKILAŞTIRICI MASKE

Yumurta akı cildi anında gererek sıkılaşma sağlarken, badem yağı derinlemesine besleyerek ince çizgilerin görünümünü azaltır.

Uygulama Yolu: Bir yumurtanın akı ile bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı çırpılarak boyun ve dekolte bölgesine aşağıdan yukarıya doğru hareketlerle sürülür. 20 dakika kuruması beklendikten sonra ılık suyla nazikçe durulanır.

Toparlanmış, elastikiyeti artmış ve daha gergin bir boyun ve dekolte dokusu elde edilir.

2. SALATALIK SUYU VE GÜL SUYU TONİĞİ

Salatalığın su oranı yüksek yapısı cildi serinletirken, gül suyu kolajen üretimini destekleyerek cildin taze ve canlı kalmasını sağlar.

Uygulama Yolu: Yarım rendelenmiş salatalığın suyu ile iki yemek kaşığı saf gül suyu karıştırılarak pamuk yardımıyla dekolte bölgesine kompres yapılır. 15 dakika bekletilip durulanır.

Neme doymuş, ferahlamış ve canlılığını geri kazanmış pürüzsüz bir cilt görünümü sağlanır.

3. AVOKADO VE BAL İLE YOĞUN NEM VE YENİLEME

Avokadonun içerdiği zengin yağ asitleri ve E vitamini, hassas dekolte derisini besleyerek yaşlanma belirtilerine karşı korur.

Uygulama Yolu: Yarım olgun avokado ezilerek bir tatlı kaşığı süzme bal ile karıştırılır, dekolte bölgesine kalın bir tabaka halinde sürülerek 20 dakika bekletilir ve ılık suyla temizlenir.

Derinlemesine beslenmiş, kırışıklıkları hafiflemiş ve kadifemsi yumuşaklığa ulaşmış bir ten ortaya çıkar.