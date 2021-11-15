Brass Against'in solisti, sahneye çıkardığı bir hayranın üzerine idrarını yaptı
Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, konserde bir skandala imza attı. Binlerce kişinin önünde soyunan solist, yere uzanan hayranının yüzüne idrarını yaptı.
Brass Against adlı müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluştu.
Soundgarden ve Black Sabbath gibi grupların şarkılarının coverlarını yapmasıyla tanınan grup, olay yaşandığında Rage Against the Machine'in Wake Up parçasının bir yorumunu çalıyordu.
Urista, bir hayranı sahneye davet ettikten sonra ona yere yatmasını söyledi. Daha sonra pantolonunu indirip şarkıyı söylemeye devam ederken adamın suratına idrarını yaptığı görüldü.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach kentinde düzenlenen gösteriye gelenler ve görüntüleri internetten izleyenler bu anı "iğrenç" diye niteledi.
New York merkezli grup daha sonra dikkat çeken olay için özür diledi ve Urista'nın "kendini kaptırdığını" söyledi.
Twitter'daki gönderide grup, "Dün gece Welcome to Rockville'de harika zaman geçirdik" dedi.
"Sophia kendini kaptırdı. Bu, geri kalanımızın beklediği ve sonraki gösterilerimizde tekrar göreceğiniz bir şey değil. Dün geceki katılımınız için teşekkürler Daytona."
We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.— Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021
450 binden fazla hayranın takip ettiği Facebook sayfası, grubu "sosyal ve kişisel değişime ilham vermek için müzik yapmayı amaçlayan bir kolektif" diye tanımlıyor.
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