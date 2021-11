Brass Against'in solisti, sahneye çıkardığı bir hayranın üzerine idrarını yaptı

Brass Against adlı müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluştu.

Soundgarden ve Black Sabbath gibi grupların şarkılarının coverlarını yapmasıyla tanınan grup, olay yaşandığında Rage Against the Machine'in Wake Up parçasının bir yorumunu çalıyordu.

Urista, bir hayranı sahneye davet ettikten sonra ona yere yatmasını söyledi. Daha sonra pantolonunu indirip şarkıyı söylemeye devam ederken adamın suratına idrarını yaptığı görüldü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach kentinde düzenlenen gösteriye gelenler ve görüntüleri internetten izleyenler bu anı "iğrenç" diye niteledi.

New York merkezli grup daha sonra dikkat çeken olay için özür diledi ve Urista'nın "kendini kaptırdığını" söyledi.

Twitter'daki gönderide grup, "Dün gece Welcome to Rockville'de harika zaman geçirdik" dedi.

"Sophia kendini kaptırdı. Bu, geri kalanımızın beklediği ve sonraki gösterilerimizde tekrar göreceğiniz bir şey değil. Dün geceki katılımınız için teşekkürler Daytona."

