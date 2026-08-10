Britney Spears'tan yıllar sonra gelen annelik itirafı: 'Başarısız oldum'

Eski eşi Kevin Federline ile 2007 yılında yollarını ayırdıktan sonra oğulları Sean Preston ve Jayden James ile uzun yıllar mesafeli bir ilişki sürdüren Britney Spears, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz dönemde oğullarıyla arasındaki buzları eriten 44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, X (eski adıyla Twitter) hesabından çocuklarının bir fotoğrafını paylaşarak annelik sürecinde yaşadığı pişmanlıkları ve hissettiği baskıyı dile getirdi.

"GİZLİ HAYATLAR YAŞAMALARI BENİ ÇÖKERTİYORDU"

Çocuklarının küçük yaşlardayken kendi anne ve babası tarafından kendisinden gizli şekilde plaja götürüldüğünü belirten Spears, ebeveynleriyle olan sancılı ilişkisine değindi. Yaşadığı çaresizliği anlatan ünlü şarkıcı, "Annem ve babam gibi insanların çocuklarımla gizli hayatlar yaşamalarının kabul gördüğü bir ülkede yaşamak beni moral olarak çökertiyordu. Dürüst olmak gerekirse, iki ay boyunca dizlerimin üzerine çöküp ağladım" ifadelerini kullandı.







"GEÇMİŞTEKİ HATALARIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Oğullarından birinin inanç konusunda dile getirdiği düşünceler üzerine bir anne olarak kendisini başarısız hissettiğini aktaran Spears, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"O an bir anne olarak başarısız olduğuma inandım... Çocuklarıma ve genel olarak insanlara geçmişteki hatalarım için özür dilediğimi söylemek istiyorum. Eskiden inanılmaz derecede zekiydim ve yüzde 100 cahil bir sistemde beynim yıkanmıştı, her insan benden faydalanıyordu. Gençken gözlerimdeki yaşama sevincini, her zaman başkalarını memnun etmeye istekli ve hayata aç halimi özlüyorum."

VELAYET SÜRECİ VE YILLAR SÜREN KOPUKLUK

2007 yılında tamamlanan boşanma davasının ardından oğullarının velayeti baba Kevin Federline'a verilmiş, bu durum şarkıcı ile çocukları arasında uzun yıllar sürecek bir mesafeye yol açmıştı. Eski eşi Federline, çocukların Spears'ın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle görüşmek istemediğini iddia ederken; Spears ise çocuklarının kendisinden uzaklaştırıldığını savunmuştu. Yıldız isim, oğullarıyla arasının düzeldiğini geçtiğimiz dönemde yine sosyal medya üzerinden duyurmuştu.