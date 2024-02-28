Bu fotoğraf, yaklaşık 25 milyon TL'ye mal oldu

Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:59

Güncelleme: 28.02.2024 - 17:01

Kamila Grabska, Şubat 2017'de arabasına arkadan çarpılmasının ardından, 'sakatlık' durumu ile karşı karşıya kaldığını iddia etti.

36 yaşındaki kadın, boynunda ve sırtında sürekli ağrılar olduğu için beş yıldan fazla bir süre çalışamadığı, çocuklarıyla oynayamadığı ya da ev işlerini yapamadığı gerekçesiyle karşı taraftan yaklaşık 650 bin sterlin talep etti.

Ancak suçlanan tarafın, Limerick'teki İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu Grabska'ya ait bir fotoğraf, davanın seyrini değiştirdi.

8 Ocak 2018 tarihli fotoğrafta Grabska, bir "Noel ağacı fırlatma yarışmasını kazanırken" görüntülenmişti.

KARAR BU SÖZLERLE DUYURULDU

İki çocuk annesi kadın, Noel ağacını fırlatırken çekilmiş fotoğrafın da yer aldığı fotoğraflarda mutlu görünmesine rağmen aslında hala acı çektiğini savundu.

Ancak Yargıç Carmel Stewart, Grabska'nın davasını reddederek, fotoğrafın, karara varmasına yardımcı olduğunu söyledi. Irish Independent'ın haberine göre yargıç, kararda şu ifadelere yer verdi:

"Bu çok büyük, doğal bir Noel ağacı ve anne tarafından çok çevik bir hareketle fırlatılıyor. Korkarım ki iddiaların tamamen abartılı olduğu sonucuna varmaktan başka bir şey yapamıyorum. Bu temelde, davanın reddedilmesini öneriyorum..."

Grabska ise doktorlara, araba kazasından sonra yaralarının o kadar ağır olduğunu söylemişti ki, acı hissetmeden ağır bir çantayı bile kaldıramıyordu.

"EYLEMLER, İDDİALARLA ÇELİŞİYOR..."

Kazadan sonra işinden ayrılan ve maluliyet ödemeleri alan annenin çalışamaması nedeniyle uğradığı kazanç kaybı 427 bin 340 sterlin (yaklaşık 16,8 milyon TL) olarak belirlenmişti.

Ayrıca, acı verici ağrılar nedeniyle yataktan bile kalkamadığı günler olduğunu söyleyen Grabska, kocasının yattığı yere ilaçlarını getirmek zorunda kaldığını öne sürmüştü.

Mahkeme; kadının, köpeğini parkta eğitirken çekilmiş bir saatten fazla süren bir videoyu da kanıt olarak kabul etti.

Grabska, karar karşısında, mahkemeyi aldattığı fikrini reddetti ve "sadece normal bir hayat yaşamaya çalıştığını" söyledi.

Ancak yargıç, eylemlerinin, araba kazasında yaşadığı yaralanmalarla ilgili iddialarıyla 'tamamen çelişkili' olduğunu belirtti.