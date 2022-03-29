Bu mantara dikkat: Karaciğer yetmezliğine neden oluyor
Mantar zehirlenmelerine, özellikle yabani mantarların en sık yetiştiği dönem olan nisan ve kasım ayları arasında dikkat edilmesi gerekiyor. Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, ilkbahar ve sonbahar aylarında doğadan toplanan yabani mantarların tüketilmemesi konusunda uyardı.
Ormanlık alanlarda ve doğada bulunan mantarlar yurttaşlar tarafından yemeklik olarak kullanılıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğal alanlarda yetişen mantarları toplayan yurttaşlar, hangisinin zehirli hangisinin zehirsiz olduğunu ise çoğunlukla bilmiyor.
En zehirli türler arasında yer alan Köygöçüren mantarının (Amanita phalloides), Türkiye'deki mantar ölümlerinin yüzde 90'ının sebebi olduğu biliniyor.
Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında doğadan toplanan yabani mantarların tüketilmemesi konusunda uyaran Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, ”Mantar zehirlenmesine neden olan yüzlerce toksin mevcuttur, ancak bu toksinlerden en tehlikelisi Amatosin’dir. Ülkemizde evcik kıran ya da ölüm meleği adıyla bilinen Amanita Phalloides türü mantarlarda bulunuyor. Bu mantarın tüketilmesi hızlı ve ciddi karaciğer yetmezliğine neden oluyor” diye konuştu.
Mantar zehirlenmelerine özellikle yabani mantarların en sık yetiştiği dönem olan nisan ve kasım ayları arasında rastlandığına değinen Karaciğer Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, “Doğadan toplanan yabani mantar yenmesini takiben yüzlerce hasta acil servislere başvurmakta ve bu hastalara yoğun bakım desteği gerekmektedir. Gelişen ciddi karaciğer yetmezliği nedeniyle karaciğer nakli gerekliliği duyan hastaların sayısı da oldukça çoktur. Hastaların büyük kısmı ne yazık ki hayatını kaybetmektedir” ifadelerini kullandı.
BU BELİRTİLERE DİKKAT
Hastalarda ciddi belirtilerin genellikle ilk 6-8 saatlik dönemden sonra ortaya çıktığını belirten Ertuğrul, “Bu belirtiler arasında bulantı, kusma, aşırı terleme, çarpıntı, yüzde kızarma, huzursuzluk, sersemlik yer almaktadır. İlerleyen dönemde hastalarda şuur bulanıklığı ve bilinç kaybı gibi santral sinir sistemi belirtileri görülür. Bu hastalar yoğun bakım şartlarında takip edilmekte ve durumu ciddiyetini koruyan ve geriye dönüşümsüz karaciğer yetmezliği gelişen hastaların bir kısmına karaciğer nakli yapılarak hayatları kurtarılmaktadır. Karaciğer yetmezliği gelişen hastaların büyük bir kısmı ise ne yazık ki organ nakli için uygun şartları taşımadığı ya da gerekli organ temin edilemediği için hayatlarını kaybetmektedir” dedi.
Doç. Dr. Ertuğrul konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Zehirli ve zehirsiz mantarları birbirinden ayırt etmek çok zor olduğundan doğadaki yabani mantarlar toplanıp yenilmemeli, bunun yerine ambalajlı satılan kültür mantarları tercih edilmelidir.”
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