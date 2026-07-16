Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Burak Çelik da gözaltına alındı. Peki, Burak Çelik kimdir? Burak Çelik kaç yaşında, nereli? Burak Çelik neden gözaltına alındı?

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992'de Ordu'lu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

BURAK ÇELİK'İN HAYATI VE KARİYERİ

Burak Çelik, oyunculuk kariyerinin yanı sıra modellik geçmişiyle de tanınan başarılı bir isimdir. 2013 yılında kazandığı Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World birincilikleriyle adını uluslararası alanda duyuran Çelik, daha sonra oyunculuğa yöneldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim alan oyuncu, televizyon kariyerindeki çıkışını Karagül dizisindeki Serdar karakteriyle yaptı. Ardından Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel, Söz, Hayat Sevince Güzel, Sevgili Geçmiş, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Yeraltı gibi birçok yapımda rol aldı.

BURAK ÇELİK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Burak Çelik, Aralık 2024'te menajeri Ece Bayrak ile evlendi. Çift, Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğullarına Aslan adını verdi.

BURAK ÇELİK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplum kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıkları ya da yer temin ettikleri yönünde makul şüpheyi destekleyen deliller bulunduğu iddia edildi.

Başsavcılık, 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin uygulanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiğini açıkladı.