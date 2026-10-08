Burcu Önal kimdir? MasterChef'e konuk olan Burcu Önal kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mutfak deneyimiyle programa konuk olan Burcu Önal, izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmayı takip edenler, Burcu Önal'ın mesleğini, eğitimini ve gastronomi alanındaki çalışmalarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef'e konuk olan Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli?

BURCU ÖNAL KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.

Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.

Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.

Burcu Önal’ın İstanbul Tarlabaşı'nda Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.