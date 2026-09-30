Buse Terim'den koronavirüs uyarısı: '2026'da hâlâ Covid varmış'

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Buse Terim, kızı Nil’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Terim, teşhisi öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "2026'da hâlâ Covid varmış arkadaşlar. Ben de duyunca ufak çaplı bir şok geçirdim. Merhaba Covid pozitif" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLİ KEMİK AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİ

Kızının sağlık durumu hakkında takipçilerinden gelen sorular üzerine yeni bir açıklama yapan Buse Terim, hastalığın seyri ve belirtilerine ilişkin detayları verdi. Terim, sürecin gelişimini şu sözlerle aktardı:

"Paylaşımdan sonra çok fazla mesaj aldım. Evet arkadaşlar Covid hâlâ varmış. Nil'in birkaç gündür hafif ateşi, boğaz ağrısı, karın ağrısı olduğu için doktora götürdüm. Tahlillerde Covid pozitif geldi. Acayip bir kemik ağrısından bahsediyordu ve başım dönüyor diyordu. Boğaz ve ciğerleri temiz ama ateşi yoktu."

'HASTALIKLARIN SAKLANMAMASI GEREKİYOR'

Kızının cuma gününden bu yana okula gitmediğini belirten Terim, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla okul grubundaki diğer velileri bilgilendirdiğini vurguladı. Hastalıkların gizlenmemesi gerektiğinin altını çizen Buse Terim, şunları kaydetti: