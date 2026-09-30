Cumhuriyet Gazetesi Logo
Buse Terim'den koronavirüs uyarısı: '2026'da hâlâ Covid varmış'

Buse Terim'den koronavirüs uyarısı: '2026'da hâlâ Covid varmış'

30.09.2026 10:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Buse Terim'den koronavirüs uyarısı: '2026'da hâlâ Covid varmış'

Moda yazarı ve sosyal medya içerik üreticisi Buse Terim, kızı Nil’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek hastalığın belirtilerini ve tedavi sürecini paylaştı. Kızında şiddetli kemik ve boğaz ağrısı görüldüğünü aktaran Terim, doktorların hastalığın yaygın olduğunu bildirdiğini ve okul grubundaki velileri vakit kaybetmeden bilgilendirdiğini söyledi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Buse Terim, kızı Nil’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Terim, teşhisi öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "2026'da hâlâ Covid varmış arkadaşlar. Ben de duyunca ufak çaplı bir şok geçirdim. Merhaba Covid pozitif" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLİ KEMİK AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİ

Kızının sağlık durumu hakkında takipçilerinden gelen sorular üzerine yeni bir açıklama yapan Buse Terim, hastalığın seyri ve belirtilerine ilişkin detayları verdi. Terim, sürecin gelişimini şu sözlerle aktardı:

"Paylaşımdan sonra çok fazla mesaj aldım. Evet arkadaşlar Covid hâlâ varmış. Nil'in birkaç gündür hafif ateşi, boğaz ağrısı, karın ağrısı olduğu için doktora götürdüm. Tahlillerde Covid pozitif geldi. Acayip bir kemik ağrısından bahsediyordu ve başım dönüyor diyordu. Boğaz ve ciğerleri temiz ama ateşi yoktu."

'HASTALIKLARIN SAKLANMAMASI GEREKİYOR'

Kızının cuma gününden bu yana okula gitmediğini belirten Terim, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla okul grubundaki diğer velileri bilgilendirdiğini vurguladı. Hastalıkların gizlenmemesi gerektiğinin altını çizen Buse Terim, şunları kaydetti:

"Okulda da hastalıkların başladığını biliyorum ama kimseden Covid duymamıştım. Doktorumuza sorduğumda Covid'in çok olduğunu söyledi. Maalesef ilacı yok, o yüzden de yapabileceğimiz bir şey de yok. Yapacağımız tek şey bol bol vitamin alması. Nil cuma gününden beri okula gitmiyor ama ben okul grubundaki tüm velileri bilgilendirdim. Bunu çok önemsiyorum, bazen hastalıkların saklandığını görüyorum ama bu yapılmaması lazım."

İlgili Konular: #Buse Terim

İlgili Haberler

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Volkan Bahçekapılı'dan boşandı! Boşanma sonrası ilk açıklama...
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Volkan Bahçekapılı'dan boşandı! Boşanma sonrası ilk açıklama... Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, 10 yıl önce evlendiği Volkan Bahçekapılı'dan boşandı. Buse Terim, boşanma sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Buse Terim'den Cenk Eyüboğlu açıklaması
Buse Terim'den Cenk Eyüboğlu açıklaması Buse Terim, adının iş insanı Cenk Eyüboğlu ile anılmasının ardından iddiaları yalanlayarak, “Haberde adı geçen kişiyi tanımıyorum” açıklamasında bulundu.
David Beckham İstanbul’da! Fatih Terim'in kızı Buse Terim hayalini gerçekleştirdi
David Beckham İstanbul’da! Fatih Terim'in kızı Buse Terim hayalini gerçekleştirdi David Beckham İstanbul’a geldi. Ünlü futbolcu, oğlu Romeo Beckham ile birlikte şehri keşfetti. Buse Terim, Beckham ile fotoğraf çektirme hayalini gerçekleştirirken, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları da Beckham ile buluşmanın heyecanını yaşadı.