Büyümesine izin verirlerse değeri düşüyor: Sadece bilenler alıyor, lüks mutfaklardan vazgeçilmezi!

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaklaşık 500 dönümlük alanda farklı sebze çeşitleri yetiştiren üretici Durmuş Erdoğan, halk arasında baby veya mini havuç olarak bilinen üretimini de sürdürüyor. Gelişen teknoloji ve havuç tohumlarındaki çeşitlilik sayesinde yılın 12 ayına yayılan üretimde, yaklaşık 150 dönümlük alan havuca ayrılırken, bunun bir bölümünü erken hasat edilen ‘baby havuç' oluşturuyor. Özellikle restoranlar ile gurme ürünler satan marketlerden talep gören ‘baby havuç', üreticilerce anlaşmalı firmalara ulaştırılıyor.

"BABY HAVUCU UZUN SÜREDİR ÜRETİYORUZ"

Baby havuç üreticisi Durmuş Erdoğan, çocukluğundan itibaren üretimle uğraştığını belirterek, "Baby havucu uzun süredir üretiyoruz ama pazar şartlarından dolayı henüz bilinmiyor. Onun için bazı firmaların istekleri doğrultusunda zaman zaman yapıyoruz. Birçok havuç çeşidi var aslında. Biz sofralarımızda tek bir havuç çıkmış gibi anlıyoruz ama havucun birçok çeşidi var. Bu çeşitlerden bazıları buna daha uygun ve birazcık erken hasat mini havucun mantığı matematiği. Burada önemli olan tazeliğini kaybetmemiş, vitamin, mineral değerleri en yüksek değerdeyken ürünleri sevk etmek. Biz bu ürünü genelde yıkayarak değil de toprağı ile o taze toprak kokusunu üzerinde koruyarak göndermesini gerçekleştiriyoruz. Firmalar da bunu işlemden geçirip sofralara ya da market reyonlarına ulaştırıyorlar" dedi.

"BETA-KAROTEN ORANI EN YÜKSEK HAVUÇ BEYPAZARI'NDA"

Beypazarı'nın havasıyla, suyuyla ve toprağıyla mükemmel bir bölge olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bildiğim kadarıyla dünyada araştırmalar devam ediyormuş. Ben de takip ediyorum. Beypazarı Ticaret Odası da bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Beta-karoten oranı en yüksek havucun Beypazarı'nda olduğu biliniyor. Beta-karoten, A vitamini. A vitamini de vücutta öncülük yapan bir şey. Havucu da turuncu rengini veriyor. Bu değer açısından da en yüksek değere sahip. Göz sağlığı açısından çok önemli biliyorsunuz. Bunun gibi şeyler var. Beypazarı havuçta gerçekten de marka" ifadelerini kullandı. 12 ay süren üretim Durmuş Erdoğan, gelişen teknoloji ve havuç tohumlarındaki çeşitlilik sayesinde üretimin yılın 12 ayına yayıldığını belirterek, önceden özellikle serin hava ve kış dönemlerinde yapılan üretimin artık yaz ve bahar aylarında da sürdürülebildiğini dile getirdi.

"BABY HAVUÇTA ASLINDA TONAJA BAKMIYORUZ"

Toplam üretim alanlarının 500 dönüm olduğunu ifade eden Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Havuç için ayırdığımız bölüm 150 dönüm. Bunun bir kısmı tabii baby, mini havuç. Diğer büyük bölümü de nantes tipi dediğimiz normal sofralık havuçlar oluyor. Bu sezonda gayet normal bir rekolteye sahibiz. Genel ortalamamız normal havuçta 6 ile 8 ton arası. Bunun biz ayrılmasını gerçekleştiriyoruz. İncesi, orta boyu, irisi, kırığı olmak üzere ayrılıyor. Onun için bu değişken bir rakam aslında. Baby havuçta aslında tonaja çok bakmıyoruz. Çünkü orada önemli olan adet sayısı, miktar olmuş oluyor. Çünkü diğer havuca oranla aşağı yukarı 5'te 1 diyebilirim. 1 ton civarında gibi düşünebilirsiniz ve yaprağıyla, üzerindeki pürüyle beraber gönderimini gerçekleştiriyoruz." Erdoğan, baby havuç üretimini birkaç firmayla anlaşmalı şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, firmaların talep ettikleri miktara göre üretim yaptıklarını söyledi. Ürünün hasadını ve sevkiyatını da kendilerinin gerçekleştirdiğini aktaran Durmuş Erdoğan, bu alanda daha butik bir üretim modeliyle çalıştıklarını ifade etti.

"ÖZELLİKLE TABAK SÜSLEMEDE ÇOK KULLANIYORLAR"

Baby havucun en başta restoranlarda kullanıldığını anlatan Erdoğan, "Özellikle tabak süslemede çok kullanıyorlar. Ben de görüyorum, takip ediyorum biraz. Gurme ürünler satan marketlerde kullanılıyor. Oralarda görüyorum. Şu an pazar alanı çok geniş değil ama bilenler gerçekten de hem lezzet açısından hem de vitamin minerallerin daha yüksek olması açısından bilenler tercih ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Durmuş Erdoğan, son dönemde özellikle işçilik ve artan yakıt ile enerji maliyetleri nedeniyle zorlandıklarını belirterek, doğru planlama sayesinde üretimi sürdürdüklerini dile getirdi. Gelecek sezon da üretime devam edeceklerini söyleyen Durmuş Erdoğan, brokoli, kırmızı lahana, pırasa, ıspanak, kabak, havuç, iceberg marul ve yeşil soğan başta olmak üzere çok sayıda ürün yetiştirdiklerine değindi.

"A VİTAMİNİ VE LİF ORANI ÇOK YÜKSEK"

Erdoğan, gelecekte baby havuç üretiminin daha da artacağını dile getirerek, "Gerçekten de insanlar birazcık farkına varacaklar diye düşünüyorum. Hem vitamin minerallerinin yüksek olması hem de yaprağıyla ve toprağıyla birlikte aslında evinize giriyor olması büyük bir avantaj olacaktır. Hem yüksek miktarda bulunan A vitamini ve lif oranı çok yüksek olduğu için vücut sağlığı açısından havucun büyük bir önemi var. Baby havucunda gerçekten de yeri anlaşılacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.