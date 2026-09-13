Buzdolabında çabucak sararan yeşillikleri haftalarca tazecik saklamanın 3 püf noktası

Pazardan veya marketten taze alınan yeşillikler, içerdikleri yüksek su oranı ve yanlış paketleme koşulları nedeniyle çok çabuk bozulur. Onları çürümekten kurtaracak ve ilk günkü çıtırlığını koruyacak pratik adımlar...

1. Yıkamadan Önce Kuru Saklama ve Kağıt Havlu Tekniği

Yeşilliklerin çürümesindeki en büyük etken, yapraklarda kalan nem ve sudur; bu nedenle saklamadan önce kesinlikle yıkanmamalıdır.

Uygulama Yolu: Yeşillikler kök kısımları ayıklanmadan, nemi emmesi için aralarına kağıt havlu serilen hava almayan bir saklama kabına veya kilitli poşete yerleştirilir.

2. Kökleri Sudan Süzülen "Buket" Yöntemi

Maydanoz, dereotu ve nane gibi saplı yeşillikler, tıpkı taze çiçekler gibi köklerinden beslenmeye devam ettikleri su içinde çok daha uzun süre taze kalır.

Uygulama Yolu: Sap kısımları hafifçe kesilen yeşillikler, dibinde çok az su (yalnızca köklerin değeceği kadar) bulunan bir kavanoza dik olarak yerleştirilir; üzeri şeffaf bir poşetle hafifçe kapatılarak buzdolabına konur.

3. Salata Kurutucusu ve Bez Torba Kullanımı

Eğer yeşillikler yıkanarak saklanacaksa, üzerindeki suyun tamamen arındırılması ve nefes alan kumaş torbalarda muhafaza edilmesi şarttır.

Uygulama Yolu: Yıkanan yeşillikler salata kurutucusunda tamamen kurutulduktan sonra pamuklu veya keten bir bez torbaya konularak buzdolabının sebzelik gözüne kaldırılır.