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Çabuk yağlanan saçlar için doğal çözümler: Daha uzun süre ferah kalan saçlar için 3 adım...

Çabuk yağlanan saçlar için doğal çözümler: Daha uzun süre ferah kalan saçlar için 3 adım...

28.07.2026 12:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çabuk yağlanan saçlar için doğal çözümler: Daha uzun süre ferah kalan saçlar için 3 adım...

Saçların gün içinde hızla yağlanması, sönük ve bakımsız bir görüntüye neden olabilir. Kimyasal bazlı arındırıcı şampuanlar yerine doğal içeriklerle saç derisini dengeleyip daha hacimli saçlara kavuşabilirsiniz. İşte yağlanmayı geciktiren 3 etkili yöntem...
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Saç derisindeki bezlerin aşırı sebum üretmesi, saçların kısa süre içinde sönmesine ve yapışık bir görünüm kazanmasına yol açar. Saç derisinin doğal pH dengesini bozmadan fazla yağı arındırmak ve ferahlık sağlamak için evdeki doğal formüllerden destek alabilirsiniz.

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1. ELMA SİRKESİ İLE SEBUM DENGELEME

Elma sirkesi, saç derisinin pH seviyesini dengeleyerek aşırı sebum üretimini baskılar ve saç tellerine doğal bir parlaklık kazandırır.

Uygulama Yolu

Bir çay bardağı organik elma sirkesi ile iki çay bardağı su karıştırılarak şampuanlama sonrası son durulama suyu olarak saç derisine uygulanır ve birkaç dakika bekletildikten sonra durulanır.

Fazla yağdan arınmış, pH dengesi sağlanmış ve doğal parlaklığını geri kazanmış saçlar elde edilir.

2. KİL VE MADEN SUYU MASKESİYLE DERİNLEMESİNE ARINDIRMA

Kil, saç derisindeki fazla yağı ve toksinleri mıknatıs gibi çekerken, maden suyu saç köklerini minerallerle besler.

Uygulama Yolu

İki yemek kaşığı kozmetik kil maden suyuyla pürüzsüz bir kıvama getirilerek saç diplerine sürülür. 10 dakika kuruması beklendikten sonra bol suyla şampuanlanır.

Gözenekleri açılmış, toksinlerden arındırılmış ve uzun süre yağlanmayan taze saç dipleri sağlanır.

3. LİMON SUYU VE NANE YAĞI FERAHLIĞI

Limon suyu yağ dengesini kurarken, nane yağı saç derisinde serinletici bir etki yaratarak kökleri canlandırır.

Uygulama Yolu

Yarım limonun suyu ile iki damla saf nane yağı bir çay bardağı suyla seyreltilerek saç diplerine masajla uygulanır, 10 dakika bekletilip yıkanır.

Ferahlamış, yağ dengesi kurulmuş ve hacim kazanmış saç kökleri ortaya çıkar.

İlgili Konular: #saç bakımı #saç yağlanması

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