Cam gibi parlayan ve pürüzsüz bir ten için: Pirinç suyu ile 3 doğal bakım yöntemi

Cilt bakımında son yıllarda popülerleşen ancak kökeni çok eskiye dayanan pirinç suyu, içerdiği yoğun amino asitler, vitaminler ve antioksidanlar sayesinde cildin yenilenmesini destekler. Matlığı gideren ve ten rengini eşitleyen bu doğal su, hassas ciltler dahil her cilt tipine uyum sağlar.

1. PİRİNÇ SUYU TONİĞİ İLE GÜNLÜK AYDINLANMA

Pirinç, içerdiği nişasta ve vitaminler sayesinde cildin doğal tonunu açar ve mat görünümü hızla ortadan kaldırır.

Uygulama Yolu: Yarım çay bardağı pirinç bir kase suda 30 dakika bekletilerek nişastasını suya bırakması sağlanır. Süzülen su bir sprey şişesine alınarak sabah ve akşam temiz cilde tonik olarak uygulanır.

Gözenekleri sıkılaşmış, fazla yağdan arınmış ve doğal bir ışıltı kazanmış duru bir ten elde edilir.

2. PİRİNÇ UNU VE YOĞURT MASKESİYLE LEKE GİDERME

Cilt yüzeyindeki ölü deriler tenin soluk görünmesine yol açar. Pirinç unu nazik bir peeling etkisi yaratırken yoğurt cildi besler.

Uygulama Yolu: Bir yemek kaşığı pirinç unu ile bir tatlı kaşığı yoğurt pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır. Yüze sürülüp 15 dakika kuruması beklendikten sonra ılık suyla nazikçe arındırılır.

Ölü derilerden arınmış, ton eşitsizlikleri hafiflemiş ve kadifemsi yumuşaklığa ulaşmış bir cilt görünümü sağlanır.

3. PİRİNÇ SUYU VE BUZ KÜPÜ KOMPRESİYLE ŞİŞLİK GİDERME

Soğuk uygulama ile pirinç suyunun besleyici gücü birleştiğinde ciltteki sabah ödemi hızla çözülür ve kan akışı hızlanır.

Uygulama Yolu: Hazırlanan saf pirinç suyu buz kalıplarında dondurulur. Sabah uyanıldığında ince bir beze sarılan pirinç suyu buzu tüm yüze dairesel hareketlerle uygulanır.

Sabah ödemi anında inmiş, kan akışı hızlanmış ve gerginleşmiş canlı bir cilt ortaya çıkar.