Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin! Faturayı 50 TL düşürüyor
Elektrik faturanız yüksek geliyorsa çamaşır makinesini kullanırken mutlaka bu temizlik sırlarından yararlanın. Faturanız 50 TL ile 100 Türk lirası arasında düşecek...
Son dönemde Türkiye'de fatura giderleri tırmanışa geçmiş durumda. Bu durum tasarruf yöntemlerinin sıkça araştırılmasına neden oluyor. Elektriğe peş peşe gelen zamlar vatandaşın daha dikkatli olmasına neden oldu. Özellikle elektrikli ev aletlerini kullanırken vatandaşlar iki kez düşünüyorlar.
Elektrik faturasını kabartan elektrikli ev aletlerinden biri de çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi kullanırken bilmeniz gereken bazı tasarruf sırları var.
Faturanın yarı yarıya düşmesini sağlayacak bir bilgiyi şimdi sizlerle paylaşacağız. Üstelik makineye sadece 1 kaşık eklemeniz yeterli oluyor.
KARBONAT MUCİZESİNDEN YARARLANIN
Mynet'te aktarılanlara göre; Çamaşır makinesini çalıştırırken çamaşır makinesinin daha az elektrik harcaması için, her yıkama esnasında çamaşır makinenizin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu karbonat eklemeniz çamaşırların derinlemesine temiz olmasını sağlarken, düşük sıcaklıklarda tüm kıyafetlerin temizlenmesini sağlamaktadır.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE TASARRUF SAĞLAYAN YÖNTEMLER
Cumhuriyet.com.tr'nin derlemesine göre; Çamaşır makinesinde tasarruf sağlayan yöntemler paylaşıldı.
• Çamaşır makinesini satın alırken, enerji performans etiketi üzerindeki enerji ve su kullanım verimlerini göz önünde bulundurarak en verimli olanları almayı tercih ediniz.
• Yıkamayı güçleştireceği için fazla deterjan eklemeyiniz.
• Çamaşır makinesini, kapasiteyi aşmayacak şekilde tam dolulukta çalıştırmanız önerilir.
• Çamaşırlarınızı kıyafetlerde belirtilen uygun sıcaklıklarda yıkamalısınız. Gereksiz yüksek sıcaklarda yıkamak enerji tüketimini artıracağı gibi kıyafetlerinizin de ömrünü kısaltacaktır.
• Çamaşırlarınızın kiri ya da miktarı az ise ekonomik/ hızlı programları tercih etmelisiniz.
• İhtiyacınıza uygun kapasitedeki çamaşır makinelerini tercih etmeniz önerilir. Mümkünse çamaşır makinenizi gece saatlerinde çalıştırmaya dikkat ediniz.
Temizlik uzmanlarına göre; bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ütü gibi elektrikle çalışan cihazların akıllı saatler olarak tanımlanan gece 22.00-06.00 saatleri arasında kullanılması durumunda faturalara yansıyacak miktar yarı yarıya azaldığı belirtiliyor.
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