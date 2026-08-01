Usta oyuncu Can Kolukısa'nın yaşamı araştırılıyor. Can Kolukısa'nın hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Can Kolukısa kimdir, nereli? Can Kolukısa öldü mü? İşte ayrıntılar...

CAN KOLUKISA KİMDİR?

Can Kolukısa 14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

Türk sinemasında birçok önemli projede karakter oyuncusu olarak yer alan oyuncu, Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü. Bu yıllarda tanıştığı Pınar Kür ile evlendi.

1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları çalıştığı tiyatrolar arasındadır. Oyuncu, 1991-1992 yılları arasında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

CAN KOLUKISA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1976: Kapıcılar Kralı

1984: Postacı

1984: Kuruntu Ailesi

1985: Züğürt Ağa

1985: Asılacak Kadın

1986: Selamsız Bandosu

1988: Geçmiş Bahar Mimozaları

1988: Arabesk

1990: Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1992: İmdat İle Zarife

1993: Kurt Kanunu

1994: Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri

1994: Hadi Gel Bar

1995: Bay Kamber

1995: Mavi Sürgün

1995: Tersine Dünya

1996: İz

1996: Yalı

1997: Düş, Gerçek, Bir de Sinema

1998: Kurtuluş

1998: Utanmaz Adam

2000: Yaban

2000: Tersine Akan Nehir

2003: İnsan Kurdu

2004: Abdülhamid Düşerken

2004: Yabancı Damat

2004: Analık

2004: Dedelerimi Evlendirirken

2004: Utanmaz Adam

2004: Yaşar Kemal Belgeseli

2004: Yusuf Yüzlü

2005: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2005: Koltuk Sevdası

2005: Memleket Hikayeleri (Aynalı Körük)

2006: Bir Aşk Uğruna

2007: Asmalı Konak

2007: Selena

2007: Kara Duvak

2007: Karşılaşma

2008: Bıçak Sırtı

2008: İki Genç Kız

2008: Meleğin Düşüşü

2008: Beş Kollu Avize

2008: Bütün Çocuklarım

2008: Düğün Şarkıcısı

2009: Eve Dönüş

2009: Hanımın Çiftliği

2009: Oyunlarla Yaşayanlar

2009: Rüya Gibi

2012: Acayip Hikayeler

2013: Taş Maktep

2013: Yolculuk

2013: Muhteşem Yüzyıl

2014: Ah Neriman

2015: Beş Kardeş

2015: Cinayet

2015: Muhteşem Yüzyıl Kösem

2015: Kasap Havası

2016: Vatanım Sensin

2017: Aslan Ailem

2019: Bizim Hikaye

2021: Alef

2021: Gibi

2022: Balkan Ninnisi

2024: Dedemin Gözyaşları

2024: İnci Taneleri

2025: Mehmed: Fetihler Sultanı

CAN KOLUKISA ÖLDÜ MÜ?

Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncunun ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.