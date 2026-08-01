Usta oyuncu Can Kolukısa'nın yaşamı araştırılıyor. Can Kolukısa'nın hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Can Kolukısa kimdir, nereli? Can Kolukısa öldü mü? İşte ayrıntılar...
CAN KOLUKISA KİMDİR?
Can Kolukısa 14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir'de doğdu.
Türk sinemasında birçok önemli projede karakter oyuncusu olarak yer alan oyuncu, Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü. Bu yıllarda tanıştığı Pınar Kür ile evlendi.
1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları çalıştığı tiyatrolar arasındadır. Oyuncu, 1991-1992 yılları arasında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.
CAN KOLUKISA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
1976: Kapıcılar Kralı
1984: Postacı
1984: Kuruntu Ailesi
1985: Züğürt Ağa
1985: Asılacak Kadın
1986: Selamsız Bandosu
1988: Geçmiş Bahar Mimozaları
1988: Arabesk
1990: Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
1992: İmdat İle Zarife
1993: Kurt Kanunu
1994: Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri
1994: Hadi Gel Bar
1995: Bay Kamber
1995: Mavi Sürgün
1995: Tersine Dünya
1996: İz
1996: Yalı
1997: Düş, Gerçek, Bir de Sinema
1998: Kurtuluş
1998: Utanmaz Adam
2000: Yaban
2000: Tersine Akan Nehir
2003: İnsan Kurdu
2004: Abdülhamid Düşerken
2004: Yabancı Damat
2004: Analık
2004: Dedelerimi Evlendirirken
2004: Utanmaz Adam
2004: Yaşar Kemal Belgeseli
2004: Yusuf Yüzlü
2005: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2005: Koltuk Sevdası
2005: Memleket Hikayeleri (Aynalı Körük)
2006: Bir Aşk Uğruna
2007: Asmalı Konak
2007: Selena
2007: Kara Duvak
2007: Karşılaşma
2008: Bıçak Sırtı
2008: İki Genç Kız
2008: Meleğin Düşüşü
2008: Beş Kollu Avize
2008: Bütün Çocuklarım
2008: Düğün Şarkıcısı
2009: Eve Dönüş
2009: Hanımın Çiftliği
2009: Oyunlarla Yaşayanlar
2009: Rüya Gibi
2012: Acayip Hikayeler
2013: Taş Maktep
2013: Yolculuk
2013: Muhteşem Yüzyıl
2014: Ah Neriman
2015: Beş Kardeş
2015: Cinayet
2015: Muhteşem Yüzyıl Kösem
2015: Kasap Havası
2016: Vatanım Sensin
2017: Aslan Ailem
2019: Bizim Hikaye
2021: Alef
2021: Gibi
2022: Balkan Ninnisi
2024: Dedemin Gözyaşları
2024: İnci Taneleri
2025: Mehmed: Fetihler Sultanı
CAN KOLUKISA ÖLDÜ MÜ?
Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncunun ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.