Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce mavi denizanası kamerada
10.09.2026 11:37:00
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DHA
Çanakkale Boğazı’nda tekne turuna çıkan profesyonel dalgıç Çetin Ege Doğan, denizin altında yüzlerce mavi denizanasıyla karşılaştı. Doğan, dikkat çeken anları su altı kamerasıyla görüntüledi.
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