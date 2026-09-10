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Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce mavi denizanası kamerada
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Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce mavi denizanası kamerada

10.09.2026 11:37:00
Güncellenme:
DHA
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Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce mavi denizanası kamerada

Çanakkale Boğazı’nda tekne turuna çıkan profesyonel dalgıç Çetin Ege Doğan, denizin altında yüzlerce mavi denizanasıyla karşılaştı. Doğan, dikkat çeken anları su altı kamerasıyla görüntüledi.

Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce mavi denizanası kamerada
Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce mavi denizanası kamerada
Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce mavi denizanası kamerada
Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce mavi denizanası kamerada
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