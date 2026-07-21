Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu

Çekirgeleri bulunduğunuz alandan uzaklaştırmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Çekirgeler genellikle sıcak ve kuru havalarda daha aktif olur. Yeşil bitkiler, çimler ve sebze bahçeleri onlar için önemli besin kaynaklarıdır. Özellikle bakımı yapılmayan, uzun otların bulunduğu alanlar çekirgeler için uygun yaşam ortamı oluşturur.

Sebze ve süs bitkilerinin yapraklarını sık sık kontrol ederek çekirge yoğunluğu oluşmadan önlem alabilirsiniz.

Uzamış otlar, yabani bitkiler ve yaprak yığınları çekirgelerin saklanmasına olanak tanır. Çimleri düzenli biçmek ve bahçeyi temiz tutmak, çekirgelerin yaşam alanını daraltır.

3- DOĞAL CAYDIRICI BİTKİLER YETİŞTİRİN

Nane, lavanta, biberiye ve kadife çiçeği gibi güçlü kokulu bitkiler bazı böceklerin bahçeye yaklaşmasını zorlaştırabilir. Her ne kadar çekirgeleri tamamen engellemese de bahçedeki böcek yoğunluğunu azaltmaya katkı sağlayabilir.

4- SULAMAYI DOĞRU ZAMANLARDA YAPIN

Sabah erken saatlerde yapılan düzenli sulama, bitkilerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ancak aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.