Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu

ÇEKİRGELER NEDEN EV VE BAHÇELERE GELİR?
Çekirgeler genellikle sıcak ve kuru havalarda daha aktif olur. Yeşil bitkiler, çimler ve sebze bahçeleri onlar için önemli besin kaynaklarıdır. Özellikle bakımı yapılmayan, uzun otların bulunduğu alanlar çekirgeler için uygun yaşam ortamı oluşturur.
ÇEKİRGEYİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN NE YAPMALI?
Çekirgeleri bulunduğunuz alandan uzaklaştırmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:
1- BAHÇEYİ DÜZENLİ TEMİZLEYİN
Uzamış otlar, yabani bitkiler ve yaprak yığınları çekirgelerin saklanmasına olanak tanır. Çimleri düzenli biçmek ve bahçeyi temiz tutmak, çekirgelerin yaşam alanını daraltır.
2- BİTKİLERİ DÜZENLİ KONTROL EDİN
Sebze ve süs bitkilerinin yapraklarını sık sık kontrol ederek çekirge yoğunluğu oluşmadan önlem alabilirsiniz.
3- DOĞAL CAYDIRICI BİTKİLER YETİŞTİRİN
Nane, lavanta, biberiye ve kadife çiçeği gibi güçlü kokulu bitkiler bazı böceklerin bahçeye yaklaşmasını zorlaştırabilir. Her ne kadar çekirgeleri tamamen engellemese de bahçedeki böcek yoğunluğunu azaltmaya katkı sağlayabilir.
4- SULAMAYI DOĞRU ZAMANLARDA YAPIN
Sabah erken saatlerde yapılan düzenli sulama, bitkilerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ancak aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
5- PENCERELERE SİNEKLİK TAKIN
Çekirgelerin eve girmesini önlemek için pencere ve balkon kapılarında sineklik kullanmak etkili bir çözümdür. Özellikle akşam saatlerinde açık bırakılan pencerelerden içeri girmelerini engelleyebilir.
6- DIŞ MEKAN IŞIKLARINI AZALTIN
Gece yanan güçlü dış aydınlatmalar çeşitli böcekleri çekebilir. Gereksiz ışıkları kapatmak veya daha az parlak ampuller tercih etmek faydalı olabilir.
7- GEREKİRSE KİMYASAL İLAÇ KULLANIN
Çekirge sayısı az ise öncelikle doğal yöntemler tercih edilmelidir. Geniş tarım alanlarında veya yoğun çekirge istilalarında ise ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanımı gerekebilir. Bu tür ilaçlar mutlaka etiket talimatlarına uygun şekilde kullanılmalı ve çevre ile faydalı canlılara zarar vermemeye dikkat edilmelidir.
ÇEKİRGELER İNSANA ZARAR VERİR Mİ?
Çekirgeler genel olarak insanlara saldırmaz ve zehirli değildir. Isırmaları oldukça nadirdir. Ancak yoğun olduklarında bahçelerdeki sebze, meyve ve süs bitkilerinin yapraklarını tüketerek bitkilere zarar verebilirler.
ÇEKİRGELER HANGİ KOKULARI SEVMEZ?
Bilimsel olarak çekirgeleri kesin şekilde uzaklaştırdığı kanıtlanmış bir koku bulunmamaktadır. Ancak nane, lavanta ve biberiye gibi güçlü aromalı bitkiler bazı bahçelerde caydırıcı olarak tercih edilmektedir.