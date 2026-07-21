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Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu
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Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu

21.07.2026 10:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu

Yaz aylarında sıkça görülen çekirgeler, özellikle bahçelerde ve tarım alanlarında bitkilere zarar verebilir. Evlerin balkonlarına ve bahçelerine kadar gelebilen çekirgeleri kimyasal ilaç kullanmadan uzaklaştırmanın da çeşitli yolları bulunuyor. Peki, çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? İşte doğal ve etkili yöntemler...

Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu

ÇEKİRGELER NEDEN EV VE BAHÇELERE GELİR?

Çekirgeler genellikle sıcak ve kuru havalarda daha aktif olur. Yeşil bitkiler, çimler ve sebze bahçeleri onlar için önemli besin kaynaklarıdır. Özellikle bakımı yapılmayan, uzun otların bulunduğu alanlar çekirgeler için uygun yaşam ortamı oluşturur.

ÇEKİRGEYİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN NE YAPMALI?

Çekirgeleri bulunduğunuz alandan uzaklaştırmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu

1- BAHÇEYİ DÜZENLİ TEMİZLEYİN

Uzamış otlar, yabani bitkiler ve yaprak yığınları çekirgelerin saklanmasına olanak tanır. Çimleri düzenli biçmek ve bahçeyi temiz tutmak, çekirgelerin yaşam alanını daraltır.

2- BİTKİLERİ DÜZENLİ KONTROL EDİN

Sebze ve süs bitkilerinin yapraklarını sık sık kontrol ederek çekirge yoğunluğu oluşmadan önlem alabilirsiniz.

Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu

3- DOĞAL CAYDIRICI BİTKİLER YETİŞTİRİN

Nane, lavanta, biberiye ve kadife çiçeği gibi güçlü kokulu bitkiler bazı böceklerin bahçeye yaklaşmasını zorlaştırabilir. Her ne kadar çekirgeleri tamamen engellemese de bahçedeki böcek yoğunluğunu azaltmaya katkı sağlayabilir.

4- SULAMAYI DOĞRU ZAMANLARDA YAPIN

Sabah erken saatlerde yapılan düzenli sulama, bitkilerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ancak aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu

5- PENCERELERE SİNEKLİK TAKIN

Çekirgelerin eve girmesini önlemek için pencere ve balkon kapılarında sineklik kullanmak etkili bir çözümdür. Özellikle akşam saatlerinde açık bırakılan pencerelerden içeri girmelerini engelleyebilir.

6- DIŞ MEKAN IŞIKLARINI AZALTIN

Gece yanan güçlü dış aydınlatmalar çeşitli böcekleri çekebilir. Gereksiz ışıkları kapatmak veya daha az parlak ampuller tercih etmek faydalı olabilir.

Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu

7- GEREKİRSE KİMYASAL İLAÇ KULLANIN

Çekirge sayısı az ise öncelikle doğal yöntemler tercih edilmelidir. Geniş tarım alanlarında veya yoğun çekirge istilalarında ise ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanımı gerekebilir. Bu tür ilaçlar mutlaka etiket talimatlarına uygun şekilde kullanılmalı ve çevre ile faydalı canlılara zarar vermemeye dikkat edilmelidir.

Çekirgeyi uzaklaştırmak için ne yapmalı? Evden ve bahçeden çekirgeyi uzaklaştırmanın 7 etkili yolu

ÇEKİRGELER İNSANA ZARAR VERİR Mİ?

Çekirgeler genel olarak insanlara saldırmaz ve zehirli değildir. Isırmaları oldukça nadirdir. Ancak yoğun olduklarında bahçelerdeki sebze, meyve ve süs bitkilerinin yapraklarını tüketerek bitkilere zarar verebilirler.

ÇEKİRGELER HANGİ KOKULARI SEVMEZ?

Bilimsel olarak çekirgeleri kesin şekilde uzaklaştırdığı kanıtlanmış bir koku bulunmamaktadır. Ancak nane, lavanta ve biberiye gibi güçlü aromalı bitkiler bazı bahçelerde caydırıcı olarak tercih edilmektedir.

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