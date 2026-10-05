Cem TV kapandı mı? Cem TV neden kapandı?

Cem TV ile ilgili gelişme izleyicilerin gündemine oturdu. Kanalın yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak edilirken, yönetim tarafından alınan kapanma kararı da araştırılmaya başlandı. Peki, Cem TV neden kapanıyor ve kanalın yayınları ne zaman sona erecek?

CEM TV KAPANDI MI? CEM TV NEDEN KAPANDI?

Cem TV yönetimi, kanalın yayınlarına son verme kararı aldıklarını duyurdu.

Cem TV’nin yayın politikası ve yönetiminde görev alan Erol Işık, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kanalın yayın hayatını sonlandırma kararı aldıklarını duyuran Işık’ın açıklamasını, kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Karadağ da paylaştı.

Işık, kanalın yayıncılık faaliyetleri dışında yaşadığı sorunlara değinerek, "Büyük mücadelelerle sürdürdüğümüz yayınlarımızı çok yakında sona erdirmeye karar verdik. Alevi topluluğuna hizmet etmek amacıyla kurduğumuz ve yayınlarımızı sürdürdüğümüz halde o topluluktan en ufak bir destek görmedik" ifadelerini kullandı.

Topluma can suyu olmayı amaçladıklarını, toplumun sesini duyurmayı hedeflediklerini belirten Erol Işık, şunları kaydetti:

"Cem TV’nin yayın hakkı bizde. Bu yüzden biz yeniden yayına başlayamazsak Alevi topluluğu, kendi inançlarını, kendi gelenek göreneklerini en iyi şekilde tanıtacakları bir Cem TV’yi izleyemeyecek. Cem TV, biz yeniden yayına başlayana kadar artık yok.”

DAHA ÖNCE DE KAPANMIŞTI

Cem TV, Türksat'a olan borçları ve mali sıkıntılar nedeniyle yayınlarını durdurmuştu. Cem Medya Grubu bünyesindeki Cem TV, biriken uydu ve borç yükümlülüklerini karşılayamadığı için 1 Aralık 2023'te uydudan yayın kesmek zorunda kalmıştı. Kanal, yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından 11 Mart 2026 tarihinde tekrar yayın hayatına başlamıştı.