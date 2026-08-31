Cem Yılmaz’ın rahatsızlığı sonrası yeniden gündemde: Kulak memesindeki 'Frank işareti' ne anlama geliyor?

Komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alınması, kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilen “Frank işareti”ni yeniden gündeme taşıdı. Kulak memesindeki belirgin çizgiyle tanımlanan Frank işareti nedir, gerçekten kalp hastalığı riskine işaret ediyor mu?

FRANK İŞARETİ NEDİR?

Kulak memesinden aşağı ve çapraz yönde uzanan belirgin kıvrım veya çizgiye Frank işareti deniyor. Tıbbi literatürde “diagonal earlobe crease” olarak adlandırılan bu görünüm, adını 1970'li yıllarda bu çizgi ile kalp-damar hastalıkları arasındaki olası ilişkiyi gündeme getiren doktor Sanders T. Frank'tan alıyor.

Kulak memesindeki bu çizgi özellikle ilerleyen yaşlarda daha belirgin hale gelebiliyor. Ancak her Frank işareti bulunan kişinin kalp hastası olduğu anlamına gelmiyor.

FRANK İŞARETİ KALP HASTALIĞI BELİRTİSİ Mİ?

Frank işareti ile koroner arter hastalığı arasında ilişki olabileceğini araştıran çok sayıda çalışma bulunuyor. Bazı araştırmalarda kulak memesindeki çapraz çizginin, kalp-damar hastalığı bulunan kişilerde daha sık görülebildiği öne sürülüyor.

Bununla birlikte Frank işareti, kalp hastalığının kesin bir belirtisi veya tanı yöntemi olarak kabul edilmiyor. Tek başına bu çizgiye bakılarak kişinin kalp damarlarında sorun olduğu söylenemez.

KULAK MEMESİNDEKİ ÇİZGİ NEDEN OLUŞUR?

Frank işaretinin neden ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. Araştırmacılar, kulak memesindeki küçük damarların yapısı ile vücuttaki damar değişiklikleri arasında bağlantı olabileceğini düşünüyor.

Bunun yanında yaşlanma, genetik özellikler ve cilt yapısı da kulak memesindeki çizgilerin oluşmasında rol oynayabiliyor.

FRANK İŞARETİ VARSA DOKTORA GİDİLMELİ Mİ?

Kulak memesindeki çizgiyi tek başına bir hastalık göstergesi olarak değerlendirmek doğru değil. Ancak kişide göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya efor sırasında ortaya çıkan olağandışı yorgunluk gibi şikayetler varsa doktor değerlendirmesi önem taşıyor.

Kalp-damar hastalığı açısından risk değerlendirmesinde tansiyon, kolesterol, kan şekeri, sigara kullanımı, aile öyküsü, yaş ve kilo gibi çok sayıda faktör birlikte ele alınıyor.