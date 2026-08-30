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Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Cem Yılmaz'ın hastalığı ne?

Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Cem Yılmaz'ın hastalığı ne?

30.08.2026 10:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Cem Yılmaz'ın hastalığı ne?

Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Peki, Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Cem Yılmaz'ın hastalığı ne?

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Peki, Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Cem Yılmaz'ın hastalığı ne?

CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

Cem Yılmaz, tatil için bulunduğu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Ayvacık Devlet Hastanesi acil servisine götürülen ve kalp spazmı geçirdiği öğrenilen ünlü komedyene ilk müdahale burada yapıldı. Müdahalenin ardından durumu kontrol altına alınan Yılmaz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık durumu stabil olan Yılmaz’a tetkikler kapsamında anjiyo uygulanacağı öğrenildi.

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SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Cem Yılmaz #komedyen #sağlık durumu

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