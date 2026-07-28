Türkiye'nin tanınmış moda tasarımcıları arasında yer alan Cemil İpekçi, hazırladığı koleksiyonlar, sahne kostümleri ve özgün tasarım anlayışıyla moda sektöründe önemli bir yere sahip. Yıllardır hem tasarımları hem de açıklamalarıyla gündemde kalan İpekçi'nin yaşamı ve kariyeri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Cemil İpekçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil İpekçi'nin hayatı...

CEMİL İPEKÇİ KİMDİR?

5 Ağustos 1948'de İstanbul'da doğan İpekçi'nin baba tarafı Selanik'ten gelmiştir. İpekçi, İsmail Cem ve Abdi İpekçi ile kuzendir. Anne tarafından ise soprano Leyla Gencer'in akrabasıdır.

Eğitimini İngiltere'deki Kraliyet Sanat Akademisi'nden 1971 yılında tamamladı. 1972-75 yılları arasında stilist olarak çalıştı. 1975 yılında Tzagane isimli moda evini kurdu. 1979 yılında Tzagane'ın bir şubesini Nis'de açtı. 1984'e kadar her iki moda evinde birden Türk ve Anadolu kültürünü işleyen çalışmalar yaptı. 1984'te İstanbul'da Haute Couture moda evini kurarak çağdaş gece modasına dönüş yaptı. 1990'lara kadar Türk ve Anadolu motifli çalışmalarına ara verdi ise de, bu kesinti 1992 yılındaki "Suzeni" isimli koleksiyonu ile sona erdi.

2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasının birincisi Azra Akın'ın elbisesini tasarladı. Elbisenin kumaşını Kapalıçarşıdan aldı. Kıyafet tasarımlarının yanı sıra Damra markalı pırlanta ürünlerinin tasarımını da gerçekleştirmiştir.

3 Ocak 2008'de konuk olduğu bir televizyon programında üniversitelerde başörtüsü serbest bırakılana kadar tesettür defilesi yapmayacağını açıkladı.

Ayrıca 2015'te Show TV'de yayınlanan Bu Tarz Benim 2. sezon yarışmasının jüri üyeliğini de yapmıştır.

CEMİL İPEKÇİ'NİN ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini 17 yaşındayken Zeynep adında bir hanımla imam nikahı ile yapmıştır. İkinci evliliğini ise 21 yaşında, Belçika’da eğitim görürken kendinden 12 yaş büyük Belçikalı Lulue Bluemoon isminde bir kadınla gerçekleştirip ayrılmıştır.