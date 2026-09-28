Türk müziğinin usta gitaristi, bestecisi ve aranjörü Cengiz Coşkuner, tatil için bulunduğu Datça'da aniden rahatsızlandı. Solunum sıkıntısı yaşayan 76 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Peki, Cengiz Coşkuner kimdir? Sanatçı Cengiz Coşkuner'in sağlık durumu nasıl?

CENGİZ COŞKUNER KİMDİR?

5 Nisan 1950 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cengiz Coşkuner, 2026 yılı itibarıyla 76 yaşındadır. Türk müziğine virtüöz düzeyindeki elektrogitar icrası, unutulmaz besteleri ve usta aranjörlüğüyle yön vermiş isimlerden biridir.

Müziğe İlk Adım: Müzikal yolculuğuna keman sanatçısı olan babası Hüseyin Coşkuner'in teşvikiyle başlayan sanatçı, 10 yaşına kadar özel keman eğitimi aldı. İlerleyen yıllarda gitara yöneldi.

Konservatuvar Yılları: Şişli Terakki Lisesi'nde okurken öğretmeninin yeteneğini fark etmesiyle konservatuvara girdi. O dönemde okulda gitar bölümü bulunmadığı için eğitimini trompet, kontrbas ve piyano branşlarında tamamladı.

Sahneler ve Maksim Gazinosu: Öğrencilik yıllarında hafta sonları düğün salonlarında çalarak deneyim kazandı. Ardından kurduğu "Cengiz Coşkuner Orkestrası" ile profesyonel hayata geçti. Maksim Gazinosu'nda sahne alarak dönemin dev isimlerine gitarıyla eşlik etti.

Gitarındaki Farkı: Elektrogitara kazandırdığı özgün üslubu ve Türk müziğindeki komalı (çeyrek) sesleri gitar klavyesine aktarabilme yeteneğiyle alaturka müzikte çığır açtı.

Dev İsimlerin Aranjörü: 1970 ile 1986 yılları arasında Zeki Müren, Neşe Karaböcek, Bülent Ersoy, Gülden Karaböcek, Coşkun Sabah, Selami Şahin ve Yıldırım Gürses gibi isimlerin albüm düzenlemelerini üstlendi; Orhan Gencebay dahil pek çok usta isimle ortak projelere imza attı.

Unutulmaz Eserleri: Besteci kimliğiyle de Türk müziğine damga vuran Coşkuner; Cengiz Kurtoğlu'nun yorumuyla klasikleşen "Duvardaki Resim", "Unutulan" ve "Gelin" gibi unutulmaz şarkıların bestecisidir.

Solo Albümleri: 1986 sonrasında solo kariyerine ağırlık veren sanatçı, gitarıyla yeniden hayat verdiği çok sayıda enstrümantal albüm yayımladı.

CENGİZ COŞKUNER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için geldiği Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı.

Datça'da tatil yapan 76 yaşındaki Coşkuner, aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.