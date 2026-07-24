Cengiz Ünder neden gündemde? Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Cengiz Ünder, yeniden spor kamuoyunun dikkatini çekti. Kullanıcılar Cengiz Ünder'in kariyerini, hangi takımlarda forma giydiğini ve güncel durumunu araştırmaya başladı.

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Cengiz Ünder, hızı, teknik kapasitesi ve uzaktan şutlarıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da adından söz ettirdi. Milli futbolcu, özellikle genç yaşta Avrupa'ya transfer olmasıyla dikkat çekti.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaya geldi. Futbola altyapıda başlayan Ünder, profesyonel kariyerine Altınordu'da adım attı. Buradaki performansıyla kısa sürede büyük kulüplerin radarına giren genç oyuncu, ardından Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

Başakşehir'de gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı. Daha sonra İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da da görev yaptı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın uzun yıllardır kadrosunda yer alan Cengiz Ünder, uluslararası maçlarda attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle de öne çıkan isimlerden biri oldu.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altınordu (altyapı ve A takım)

(altyapı ve A takım) Medipol Başakşehir

Roma (İtalya)

(İtalya) Leicester City (İngiltere - kiralık)

(İngiltere - kiralık) Marsilya (Fransa)

(Fransa) Fenerbahçe

Los Angeles FC (LAFC) (ABD - kiralık) takımlarında yer aldı.

Ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını da uzun yıllardır giyiyor.

CENGİZ ÜNDER EVLİ Mİ?

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Cengiz Ünder, 2026 yılında Bilge Yenigül ile İtalya'nın Roma kentinde dünyaevine girdi.

CENGİZ ÜNDER NEDEN GÜNDEMDE?

İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Serie A temsilcisi Torino, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Haberde, Cengiz Ünder'in de yeniden İtalya'da forma giymeye olumlu yaklaştığı, kulüplerin anlaşması halinde transferin gerçekleşebileceği aktarıldı.

Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da bu transfer döneminde Cengiz Ünder'in takımdan ayrılmasına önceki süreçlere kıyasla daha olumlu baktığı öne sürüldü.

KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Hücum hattının sağ kanadında görev yapan Cengiz Ünder, sol ayağını etkili kullanması, bire birde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından çektiği şutlarla tanınıyor. Genç yaşta Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen milli futbolcu, kariyeri boyunca hem kulüp takımlarında hem de ay-yıldızlı formayla önemli başarılara imza attı.