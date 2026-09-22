Ceren Narinoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Sinema ve tiyatro dünyasının prestijli organizasyonlarından "27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri", Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Tiyatro dalında "Sadakat" oyunundaki performansıyla Ceren Narinoğlu "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" seçildi. Peki, Ceren Narinoğlu kimdir? Oyuncu Ceren Narinoğlu dizi ve filmleri...

CEREN NARİNOĞLU KİMDİR?

Ceren Narinoğlu, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmen yardımcılığı ve reji asistanlığı görevleriyle de çalışmalarını sürdüren tiyatro sanatçısıdır. Özellikle İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde sahne aldığı yapımlarla tanınmaktadır.

CEREN NARİNOĞLU HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

Ceren Narinoğlu'nun tiyatro çalışmalarında Gergedanlar, Sadakat, TangoPera, Yol, Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde ve Narnia Günlükleri gibi yapımlar bulunuyor. TangoPerada Funda Aşkın karakterini, Yol oyununda ise Rabia karakterini canlandırdı.

Narinoğlu, oyunculuğun yanı sıra çeşitli yapımlarda yönetmen yardımcılığı ve reji asistanlığı görevlerini de üstlendi. Park, Kırmızı Küre ve Yedi Kadın gibi projelerde sahne arkasında görev aldı.

CEREN NARİNOĞLU HANGİ DİZİDE OYNADI?

Ceren Narinoğlu'nun televizyon çalışmalarında 2012 yılında yayımlanan Unutma Beni dizisi yer alıyor.