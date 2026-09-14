CETAD nedir? CETAD ne zaman kurudu? CETAD'ın kuruluş amacı ne?

CETAD, cinsel sağlık ve cinsel tedaviler alanında faaliyet gösteren mesleki ve bilimsel bir dernek olarak öne çıkıyor. Farklı disiplinlerden sağlık profesyonellerini bir araya getiren kuruluşun eğitim, araştırma ve toplumun doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları bulunuyor. Peki, CETAD nedir, ne zaman kuruldu ve kuruluş amacı ne?

CETAD NEDİR?

CETAD, Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneğinin kısa adıdır. Dernek, cinsellik alanında çalışan psikiyatrist ve psikologlar tarafından 1998 yılında kuruldu. CETAD, cinsel sağlık ve cinsel tedaviler konusunda bilimsel çalışmalar yürütmenin yanı sıra sağlık profesyonellerinin eğitimine ve toplumun doğru bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor.

CETAD NE ZAMAN KURULDU?

CETAD, 1998 yılında kuruldu. Derneğin kuruluşundan itibaren cinsel sağlık ve cinsel tedaviler alanında bilimsel standartların geliştirilmesi, profesyonellerin eğitilmesi ve araştırmaların desteklenmesi temel çalışma alanları arasında yer aldı.

CETAD'IN KURULUŞ AMACI NE?

CETAD'ın temel amaçları arasında toplumun cinsel sağlık konusunda doğru ve bilimsel bilgilerle bilinçlendirilmesine katkı sağlamak, cinsellik alanında çalışan farklı disiplinlerdeki profesyoneller arasında iş birliğini geliştirmek ve sağlık çalışanlarının cinsel tedaviler konusunda eğitilmesini sağlamak bulunuyor.

Dernek ayrıca cinsel tedavilerin bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmesini destekliyor. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda toplumdaki yanlış bilgi ve inanışların azaltılması, farkındalığın artırılması ve cinsel ayrımcılığın azaltılması da CETAD'ın uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor.