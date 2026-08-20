Sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan 22 yaşındaki Ceyda Yakova, geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayatını kaybetti. Peki, Ceyda Yakova kimdir? Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova neden öldü?

CEYDA YAKOVA KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Ceyda Yakova, 17 Aralık 2003 tarihinde dünyaya geldi. Ceyda Yakova, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunuydu. 22 yaşında hayatını kaybetti. 17 Aralık 2003 doğumlu Yakova’nın eğitim hayatına ilişkin doğrulanan temel bilgi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmasıyla sınırlı. Üniversite tarafından vefatının ardından yayımlanan başsağlığı mesajında da Ceyda Yakova’nın fakültenin Psikoloji Bölümü mezunu olduğu belirtildi. Yakova, Instagram ve TikTok platformlarında motovloglar, motosiklet sürüş videoları ve spor yaşantısına dair paylaşımlar yapıyordu.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ CEYDA YAKOVA NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medya paylaşımları ile tanınan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ceyda Yakova, karıştığı trafik kazasının ardından yaşamını kaybetti.