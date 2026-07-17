Christopher Nolan'ın yeni filmi 'Odyssey' vizyona girdi: Eleştirmenlerin ilk yorumu ne oldu?

Oscar ödüllü yönetmen Sir Christopher Nolan'ın son filmi Odyssey, bugün (17 Temmuz) vizyona girdi.

Film, eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar aldı.

Homeros'un destansı antik Yunan şiirinden uyarlanan film, yönetmenin 2023'te En İyi Film Oscar'ını kazanan Oppenheimer'dan sonraki ilk filmi.

ŞİMDİDEN "YILIN FİLMİ" OLDU

İngiltere merkezli Telegraph gazetesi, Odyssey'yi şimdiden "yılın filmi" ilan ederken, Metro gazetesi ise filmin "sinemayı sonsuza dek değiştireceğini" yazdı.

Times gazetesi filmi "her anlamda bir başyapıt" olarak nitelendirirken, Standard ise filmi "muazzam bir sinema eseri" olarak övdü.

GÖSTERİME GİRDİ

17 Temmuz itibarıyla Türkiye'de de gösterime giren Odyssey filminde Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron ve Lupita Nyong'o rol alıyor.

Film, İthaka'nın Yunan kralı Odysseus'un (Damon), karısını ve oğlunu (Hathaway ve Holland) kurtarmak için Truva Savaşı'ndan eve yaptığı uzun ve tehlikeli yolculuğu konu alıyor.

Odysseus, fantastik yolculuğu boyunca mitolojik varlıklarla karşı karşıya gelirken, bu sırada acımasız düşmanı Antinous (Pattinson) kraliçeye göz dikmiştir.

Variety'den Guy Lodge film için şu ifadeleri kullandı;

"Gerçekten görkemli ve cesur bir vizyona sahip Odyssey, yaklaşık üç saatlik süresinin büyük bölümünde izleyiciyi büyülemeyi başarıyor." "Birkaç dakikada bir izleyicisinin karşısına öyle güçlü bir sahne çıkarıyor ki, bunların her biri başka herhangi bir yaz dönemi stüdyo filminin doruk noktası sayılabilecek türden."

Standard gazetesinden Nick Howells, "şaşırtıcı" sahne düzenlemelerine övgüler yağdırarak, Odyssey'nin Oppenheimer'dan "çok daha şaşırtıcı bir deneyim" olduğunu vurguladı.

"SİNEMA TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI"

Metro'dan Tori Brazier da beş yıldız verdiği değerlendirmesinde, Odyssey'nin "sinema tarihinde bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

"Bir yandan gördüğüm en Nolanvari film ama diğer yandan Oppenheimer'a, Inception'a ya da daha önce yaptığı hiçbir şeye benzemiyor" dedi.

TOM HOLLAND'IN 'EN GÜÇLÜ PERFORMANSI'

Hollywood Reporter'dan David Rooney ise filmde yer yer "kopukluklar" olduğunu söylese de, oyuncu kadrosunu övdü.

"Damon muhteşem, önceki rollerinde nadiren, hatta hiç keşfetmediği karanlık yerlere gidiyor" dedi.

"Hathaway, kırılganlığını gizleyen çelik gibi bir özgüven modeli; Pattinson ise karakterinin kötülüğüne büyük bir iştahla bürünüyor."

Bir başka eleştirmen, Deadline'dan Gregory Nussen de Spider-Man (Örümcek Adam) filminin yıldızı Holland'ın performansını özellikle öne çıkardı.

"Performansı, onun kendisinden çok daha kurnaz ve fiziksel açıdan güçlü olanları etkilemeye çalışmaktaki ısrarıyla, kesinlikle Örümcek Adam karakterinin cesur saflığından izler taşıyor". "Holland bir çocuğu canlandırıyor olabilir, ancak performansı yeni bir olgunlukla dolu. Bu, bugüne kadarki en güçlü performansı."

Neredeyse olumsuz eleştiri hiç olmamasına rağmen, bazı eleştirmenler filmin bazı bölümlerindeki diyalogları duymakta zorlandıklarını belirtti.

BAZI DİYALOGLAR ELEŞTİRİLDİ

Bu, Nolan filmleriyle ilgili sıkça dile getirilen bir şikayet; çünkü yönetmen, oyuncuların belirli replikleri daha sonra yeniden okuyup kaydetmeleri yerine, yalnızca sette kaydedilen sesleri kullanma eğilimi gösteriyor.

Ancak bazı diyaloglara dair doğrudan eleştiriler de oldu. Financial Times'tan Danny Leigh, bazı kelime tercihlerinin filmin dönem atmosferini bozarak kendisini "geçmişten kopardığını" söyledi.

Leigh, "Nolan, çağdaş bir dil kullanmanın 'çok açık bir tercih' olduğunu söylemişti. Buna saygı duymakla birlikte, bu örnekte bunun üzerinde biraz daha kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum" diye yazdı.

"Belki de burası yalnızca, filmin geri kalanındaki diyaloglar aynı şekilde kulağı tırmalamadığı için göze batıyor. Ama zaten en sert eleştirmenin dikkati bile kısa süre sonra başka bir yöne çevriliyor. Odysseus, Homeros'un maceralarına doğru yelken açarken, Nolan'ın gösterisi devreye giriyor... Kendisi çok yetenekli bir aksiyon yönetmeni."

Nolan'ın daha önceki filmleri arasında Interstellar, Dunkirk, Inception, Memento ve The Dark Knight üçlemesi yer alıyor.

Independent gazetesinden Clarisse Loughrey, "Nolan'ın imzası filmin her yerinde hissediliyor; bu entelektüel, brutalist, güçlü bir Hollywood yapımı ancak kaynak metne olan bağlılığından ve onu anlama yeteneğinden asla ödün vermiyor" yazdı.

"Burada düşüncesizce alınmış ya da Nolan'ın kendisinin de kolaylıkla savunamayacağı tek bir karar olduğunu sanmıyorum."

Los Angeles Times'tan Amy Nicholson, filmin "son derece tatmin edici" olduğunu belirtti, ancak kaynak materyalden biraz saptığını ve "karakterin egosunu ve şehvetini es geçtiğini" ekledi.

"Damon'ın canlandırdığı Odysseus inatçı, aşırı özgüvenli ve kutsal değerlere saygısız; ancak efsanedeki entrikacı, ikiyüzlü, bencil ve karısının sadakatinden şüphe duyan Odysseus'a pek benzemiyor." "Nolan'ın versiyonunun bu kadar steril olması beni rahatsız etti, çünkü izleyicilerin bu kahramanın ahlaki karmaşıklığıyla başa çıkabileceğine güvenmiyor olması hakaret gibi geliyor - ve muhtemelen haklı olması da beni oldukça üzüyor."

Odyssey filminin tamamı IMAX kameralarla çekildi ve bildirilen bütçesi 250 milyon dolar idi.

Universal Studios, filmin gişede yüksek başarı göstereceğinden umutlu.

Oppenheimer dünya çapında 975 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Ancak Oppenheimer, 2023 yılında viral hale gelen ve film severlerin Barbie ve Oppenheimer'ı aynı gün izlemek için bilet almasına yol açan Barbenheimer fenomeni sayesinde izleyici sayısında büyük bir artış yaşadı.

İngiliz Guardian gazetesinin eleştirmeni Peter Bradshaw, Odyssey'yi "heyecan verici bir hırs, cesaret, ciddiyet, cömertlik ve yetenek" içeren bir film olarak tanımlayarak beş yıldız verdi.

"Diyaloglarda bazı genel geçer ifadeler var, evet, ama bunlar bile güçlü ve etkileyici bir üslupla işlenmiş."

Empire dergisinden John Nugent'in da beş yıldızlı eleştirisinde belirttiği gibi, Odyssey "destanın tanımı".