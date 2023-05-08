Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'ın yeni fragmanı yayınlandı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:01

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:02

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer için beklenen fragman yayınlandı. Büyük bir ilgiyle beklenen Oppenheimer, nükleer fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatıyor. Nolan, aynı zamanda filmin yazar koltuğunda da oturuyor.

Görüntü yönetmeni koltuğunda ise Nolan'ın önceki filmlerinde de çalıştığı Hoyte van Hoytema bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt ve Cillian Murphy gibi ünlü isimler de bulunuyor.

Oppenheimer filmi, J. Robert Oppenheimer'ın II. Dünya Savaşı sırasında Los Alamos'ta gerçekleştirdiği nükleer bomba projesini konu alıyor. Film, bombanın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılmasından sonra Oppenheimer'ın yaşadığı psikolojik süreci anlatacak.

Christopher Nolan'ın son filmleri Inception, Interstellar ve Dunkirk dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi kazandı. Bu nedenle Oppenheimer'ın da aynı ilgiyi görmesi bekleniyor.

Universal Pictures stüdyosu tarafından yapılan film 21 Temmuz tarihinde ilk olarak Birleşik Krallık'ta vizyona girecek.