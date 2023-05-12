Yayınlanma: 12.05.2023 - 19:15

Güncelleme: 12.05.2023 - 19:15

Çiğ köfte, Türk mutfağında sevilen bir lezzettir. Ayran veya kefir yanına en iyi o yakışır. Adana'da ise genelde şalgam suyuyla servis edilir. Hemen hemen birçok yerde çiğ köfteci dükkanı bulunuyor. Ancak evde yapılanın tadı çok başka oluyor. Peki evde çiğ köfte nasıl yapılır?

Çiğ köfteyi bu taktikle evde hemen yapabilirsiniz.. Çok hızlı yapılıyor



İşte çiğ köfte tarifiyle ilgili detaylar:

Çiğ Köfte Malzemeler:

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu

Çiğ Köfte Yapılışı:

Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekletelim.

Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkalım.

Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekelim.

Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayalım.

Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verelim.

Bol yeşillikle servisini sağlayın. Afiyet olsun.

Kaynak: Habertürk