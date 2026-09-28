Cildi yormadan arındıran formül: Daha temiz ve canlı bir cilt için 7 etkili adım

Cilt bakımında daha fazla temizlik her zaman daha iyi sonuç anlamına gelmiyor. Cildi sık sık yıkamak, sert ürünler kullanmak veya gereğinden fazla işlem uygulamak cildin doğal dengesini zorlayabiliyor. Daha temiz ve canlı bir görünüm için cilt tipine uygun, nazik ve düzenli bir bakım yaklaşımı önem taşıyor. Peki, cildi yormadan arındırmak için nelere dikkat edilmeli? İşte günlük bakımda uygulanabilecek adımlar...