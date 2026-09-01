'Çilek bacak' görünümüne dikkat: Yanlış peeling cildi tahriş edebilir

Özellikle kol ve bacakların dış yüzlerinde noktasal kabarıklıklar ve hafif kızarıklıklarla kendini gösteren keratozis pilaris, halk arasında “çilek bacak” ya da “tavuk derisi” olarak biliniyor.

Medicana International İzmir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, sağlık açısından genellikle ciddi bir sorun oluşturmayan bu görünümün tamamen ortadan kaldırılmasından çok, doğru ve düzenli bakımla hafifletilmesinin hedeflendiğini belirtti.

RASTGELE PEELING ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Soyal, evde yapılan peeling ve benzeri uygulamalarda aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguladı.

“Rastgele kullanılan peeling ve bakım ürünleri ciltte hasara yol açabilmektedir” diyen Soyal, uygulanacak bakımın kişinin cilt yapısına göre planlanması gerektiğini söyledi.

Her bireyin cilt yapısı ve şikâyet düzeyinin farklı olduğuna dikkat çeken Soyal, ürünlerin kullanım sıklığının da dermatoloji uzmanı tarafından belirlenmesinin daha doğru olacağını ifade etti.

LAZER EPİLASYON DOĞRUDAN ÇÖZÜM DEĞİL

Keratozis pilarisin tıraş, ağda veya diğer epilasyon yöntemlerinden kaynaklandığının düşünülebildiğini belirten Soyal, bu durumun kıllarla veya epilasyon yöntemiyle doğrudan ilişkisi bulunmadığını söyledi.

Soyal, bu nedenle lazer epilasyonun da keratozis pilaris üzerinde doğrudan etkili olmadığını kaydetti.

PEELING GÖRÜNÜMÜ HAFİFLETEBİLİR

Cilt üzerinde yüzeysel peeling etkisi oluşturan bazı ürünlerin görünümü azaltabileceğini belirten Soyal, bu uygulamaların keratozis pilarisi tamamen ortadan kaldırmadığının altını çizdi.

Soyal, yalnızca harici uygulamaların yeterli olmayabileceğini; eşlik eden hastalıkların, yaşam alışkanlıklarının ve varsa beslenme bozukluklarının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

1-2 AYDA İYİLEŞME GÖRÜLEBİLİR

Keratozis pilarisin uzun süreli bir seyri bulunduğunu belirten Soyal, ilk belirtilerin genellikle çocukluk döneminde ortaya çıktığını, en belirgin dönemin ise ergenlik yılları olduğunu söyledi.

Düzenli uygulamalarla bir ila iki ay içerisinde görünümde iyileşme sağlanabileceğini belirten Soyal, elde edilen sonucun korunması için bakımın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

NEMLENDİRME VE GÜNEŞTEN KORUNMA ÖNEMLİ

Soyal, düzenli nemlendirici kullanımının, kişiye uygun bakım ürünlerinin doğru sıklıkta uygulanmasının, güneşten etkin şekilde korunmanın ve dengeli beslenmenin önem taşıdığını belirtti.