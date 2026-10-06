Cilt bakımında yeni dönem: Yorgun ve mat görünümü azaltan 5 etkili adım

Güneş, hava kirliliği, düzensiz uyku ve yanlış bakım alışkanlıkları cildin zamanla yorgun ve mat görünmesine neden olabilir. Daha canlı bir görünüm için cilt tipine uygun temizlik, nemlendirme ve güneşten korunma adımlarını düzenli uygulamak önem taşıyor. İşte cildin daha aydınlık ve canlı görünmesine yardımcı olabilecek 5 etkili adım...